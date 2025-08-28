Самые большие разрушения в Дарницком районе, судьбу дома, в который было попадание, решит специальная комиссия после завершения разбора завалов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали детали последствий атаки РФ на столицу: количество погибших в городе продолжает расти, разбор завалов продолжается на 5 локациях. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире Новини.Live, находясь на месте попадания в жилой дом в Дарницком районе.

"На данный момент (включение в эфире было около 14:00, - ред.) именно на этой локации в этом доме имеем уже 14 человек, которые погибли. Среди них 4 ребенка. Еще 4 тела не опознаны. Среди детей - 3 девочки и один парень. Самой младшей девочке было 2 годика 10 месяцев. Две девушки - 16 и 17 лет и парень 14 лет. По информации Нацполиции, предварительно, еще 10 человек не выходят на связь. Но как я уже сказала, 4 человека не опознаны, и, возможно, среди этих десяти, которых ищут, возможно есть уже те люди", - сказала Водолага.

По ее словам, часть тел погибших настолько сильно обгорела, что опознание возможно только по ДНК. Она отметила, что, к сожалению, нет информации, сколько людей в целом могли находиться в доме во время атаки.

В целом же, согласно данным Водолаги, в результате этой ночной атаки погибли в столице 15 человек и около 40 человек пострадали.

"С ночи ГСЧС работала на 24 локациях города. Сейчас у нас остается 5 локаций, где проводится разбор завалов. Самая тяжелая - это именно эта локация, где находимся... И вообще скажу, что в результате сегодняшней атаки очень много пострадало жилых домов, именно попаданий в жилые дома было", - отметила пресс-секретарь ГСЧС.

Она не сказала, когда люди смогут зайти в уцелевшие квартиры, чтобы забрать вещи, потому что если есть хоть небольшой риск, то никого в помещение не пускают.

После включения в ГСЧС сообщили, что количество жертв российского обстрела Киева возросло до 17 человек, из них - 4 ребенка. Отмечалось, что спасатели достали из-под завалов 5-этажки еще одно тело.

Впоследствии глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что спасатели деблокировали еще одно тело.

"Таким образом количество погибших от рук России составляет 18 человек", - отметил он в Telegram.

Ночная атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в Киеве и Киевской области пятница, 29 августа, объявлена Днем траура в память по жертвам массированной атаки России, совершенной 28 августа.

По словам городского головы Виталия Кличко, много поврежденных зданий в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. Это и нежилые здания, и жилые многоэтажки. Также среди них - учебные заведения, транспортная инфраструктура. Из почти 40 пострадавших 30 человек в больницах.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 августа россияне нанесли комбинированный массированный удар по территории Украины. В целом враг применил 629 средств воздушного нападения, а именно: 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов; 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 9 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", а также 20 крылатых ракет Х-101. Противовоздушной обороной Украины было сбито/подавлено 589 воздушных целей, в частности: 563 вражеских БпЛА; 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях, отметили в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы информировали, что под массированной атакой были Киев, Васильков, Староконстантинов.

