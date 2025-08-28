Также был отменен рейс сообщением Казатин-1 - Фастов-1.

Несмотря на российскую атаку и повреждение одного из поездов, "Укрзализныця" обеспечивает курсирование всех рейсов "Интерсити+". Однако сохраняются задержки для определенных поездов дальнего и пригородного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Среди пригородных поездов с задержками до 2,5 часов курсируют электропоезда Фастовского направления и до 3 часов - Винницкого направления", - говорится в сообщении.

Также был отменен рейс №6208 Казатин-1 - Фастов-1.

Отмечается, что отдельный рейс электропоезда будет назначен из Краматорска в Лозовую в 16:03 с остановками Славянск, Барвенково, Близнюки.

В УЗ обратили внимание пассажиров, что электропоезд 103/104 Краматорск-Львов довезет до Лозовой с пересадкой в спальные вагоны, которые из-за вынужденной задержки не доедут до Краматорска.

В обратном направлении пассажиров рейса 104/103 в Краматорск от Лозовой доставит тот же электропоезд в 19:00. Остановки на маршруте аналогичные.

Кроме того, для пассажиров, которые отправились объездным маршрутом на поездах №85, 61, 209, 109 в Винницу (190 человек) и в Хмельницкий (130), "Укрзализныця" назначает дополнительный пригородный поезд №6256 Шепетовка - Казатин отправлением из Шепетовки в 14:04. Поезд прибудет в Казатин в 17:18, откуда с пересадкой на поезд №771 в 17:25 пассажиры доберутся до Хмельницкого. По Киеву в состав поезда №771 специально будут добавлены 5 вагонов.

Удар по Киеву - последние новости

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. Всего РФ применила 598 ударных БПЛА и 31 ракету. В результате атаки погибло 15 человек, из них 4 ребенка, а среди пострадавших - 10 детей.

Также россияне этой ночью ударили по парку скоростных поездов "Интерсити+" "Укрзализныци". Была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к многочасовым задержкам поездов.

