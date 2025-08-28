Нефтеперерабатывающие заводы покрыли сбой за счет своих резервов, не прерывая работу.

Поставки российской сырой нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновились после перебоев, вызванных украинской атакой на Россию на прошлой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра экономики Словакии Денисы Саковой.

"Я надеюсь, что работа будет оставаться стабильной, и больше не будет нападений на энергетическую инфраструктуру", - цитирует Reuters Сакову.

Компания MOL, которая управляет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, заявила, что нефть получили обе страны, но не предоставила никаких подробностей.

Отмечается, что Словакия и Венгрия продолжают покрывать большую часть своих потребностей в нефти из России и стремятся продолжать эти поставки, несмотря на усилия Европейского Союза по диверсификации поставок российских товаров.

На прошлой неделе поставки неоднократно прерывались после того, как Украина нанесла удар по насосной станции Унеча на трубопроводе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял накануне, что поставки могут возобновиться в четверг в тестовом режиме с меньшими, чем стандартные, объемами.

Reuters пишет, что нефтеперерабатывающие заводы покрыли сбой за счет своих резервов, не прерывая работу. Более длительный сбой может привести к использованию государственных резервов и в конечном итоге к увеличению импорта через альтернативный трубопровод из Хорватии.

На этом фоне командующему Сил беспилотных систем, закарпатцу Роберту "Мадьяру" Бровди запретили въезд в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявив, что удар дронов по нефтепроводу "Дружба" является "нападением на суверенитет Венгрии".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления Сийярто, отметив, что "бесстыдно" объявлять о запрете въезда украинским военнослужащим в день террористической массированной российской атаки.

Удары украинских дронов по нефтепроводу "Дружба"

В ночь на 13 августа украинские беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в двух областях России, а также нефтеперекачивающую станцию в Брянской области, где расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" нефтепровода "Дружба". Оттуда российская нефть идет в Беларусь, Балтику и Венгрию через Украину.

Вторую атаку на станцию украинские дроны совершили 21 августа. На следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что трубопровод прекратил перекачивать нефть.

На этом фоне в Венгрии пригрозили Украине "трудностями" с поставками электроэнергии из-за атаки по нефтепроводу "Дружба".

