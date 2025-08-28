Ночи потеплеют до 14...19 градусов, а днем воздух разогреется до 27-32, сообщил Постригань.

В последние выходные лета Украина будет находиться в зоне аномально теплой, спокойной погоды, сообщил начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань на своей странице в фейсбуке.

По его словам, с пятницы, 29 августа, атлантический циклон Ex-Erin переместится на Британские острова, а антициклон Mareike отойдет на восток.

"Между этими двумя барическими системами в Украину, в частности Черкасскую область, настроится поток хорошо разогретого воздуха из субтропиков. Произойдет погружение в полноценное лето: ночью 11...16 градусов, днем 26...31", - рассказал синоптик.

По его данным, в ближайшие выходные среднесуточные температуры воздуха превысят климатическую норму на 5-6 градусов. Как результат - ночи потеплеют до 14...19 гралусов, а днем температура разогреется до 27-32 градусов.

Комментируя последнее августовское похолодание в Украине, Постригань пояснил, что подобные явления в конце последнего месяца лета раньше были довольно частыми, по крайней мере до 2015-2017 годов.

"В последние 10 лет мы успели о них забыть. А раньше именно в период 25-30 августа средний температурный фон часто снижался до 11-14º, а ночная температура - до 6-8 градусов тепла", - отметил синоптик.

Он добавил, что в те годы после таких похолоданий или начиналась ранняя осень с первыми заморозками уже с 20 сентября, или возвращалось летнее тепло до 30 градусов в начале сентября, и лето задерживалось до 24-26 сентября.

Ранее УНИАН сообщал, с какой погоды начнется в Украине осень. Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в ближайшее время жара усилится, и уже в течение субботы-воскресенья она достигнет +30...+35 градусов, поэтому осень начнется жаркой погодой. По прогнозу, ориентировочно после 7 сентября станет прохладнее.

Между тем Укргидрометцентр уже сообщил, какая погода будет в сентябре 2025-го. По его данным, среднемесячная температура прогнозируется в пределах +13°...+18°, в Карпатах - +11°...+12°, что близко к норме. Осадков же за месяц выпадет 37-76 мм, а в Карпатах - 74-106 мм. Это примерно 80-120 % от нормы.

