Она объяснила вмешательство обостренным чувством справедливости.

Украинский продюсер Елена Мозговая прокомментировала свою таинственную онлайн-перепалку с певицей Камалией.

В недавнем интервью Алине Доротюк она заверила, что между ними нет личного конфликта, но она не смогла промолчать, увидев сообщение об измене подруги. Как отметила Мозговая, речь идет об известном среди звезд шоубиза конфликте:

"Кроме меня в шоу-бизнесе все знают, о какой ситуации она написала и о каком человеке. И если бы она написала правду и объяснила, что она там написала... Я вам скажу, что не только бы я написала: "Что ты пишешь?".

Продюсер не понимает, для чего Камалия вынесла эту ситуацию на обсуждение в социальной сети. По ее словам, подписчики певицы вообще не знали причин конфликта, но сразу начали давать советы. Она отказалась раскрывать детали скандала.

Видео дня

"Это обостренное чувство справедливости не дает спокойно жить. И лучше бы промолчала и прошла, но не могла, потому что несправедливая была история. Несправедливые обвинения", - добавила Мозговая.

Перепалка между Камалией и Мозговой

Напомним, недавно певица рассказала в соцсетях историю о подруге-предательнице, с которой они были близки более 20 лет. Камалия отметила, что "пригрела змею", которая "ударила ее прямо в сердце".

Мозговая в комментариях ответила так: "Ты в своем уме? Что ты пишешь? Боже... Хотя о каком я уме, когда это о тебе". В ответ Камалия написала, что продюсер защищает эту женщину из-за их дружбы.

Вас также могут заинтересовать новости: