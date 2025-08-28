Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать украинским беспилотникам.

Только за 4 дня спецназовцы Службы безопасности Украины (СБУ) уничтожили 17 российских систем противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных станций (РЛС) на более 250 млн долл. США. Об этом сообщает СБУ в Telegram.

"Для достижения такого яркого результата спецназовцам ЦСО "А" (Центр специальных операций "А", - ред.) СБУ понадобилось всего 4 дня. Общая стоимость этой техники только на внутреннем рынке рф достигает более 250 млн долл. США, а для экспорта - в 2,5 раза дороже", - указано в сообщении.

Так, на счету наших воинов:

▪️ четыре ЗРК "ТОР-М2";

▪️ три ЗГРК "Панцирь";

▪️ два ЗРК "С-300";

▪️ один ЗРК "БУК-М3";

▪️ радар 50Н6 "С-350";

▪️ РЛС "Каста-2Е2";

▪️ РЛС "Подлёт";

▪️ РЭБ "Житель";

▪️ РЛС "Небо-СВУ";

▪️ РЛК 55Ж6М "Небо-М".

"Поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать нашим дальнобойным беспилотникам. А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу", - отмечают в СБУ.

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает методично уничтожать возможности россиян на их собственной территории вести войну против Украины. Дроновые атаки на российские военные объекты и предприятия, поддерживающие возможности вести агрессию, происходят ежесуточно и имеют уже очевидные результаты.

Defense Express отмечает, что Украина выбила почти все основные НПЗ России в радиусе 1000 км. Сейчас осталось всего два или три таких завода.

