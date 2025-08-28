Один моряк погиб, несколько ранены.

Российские оккупанты нанесли удар по одному из кораблей ВМС ВСУ. Об этом "Укринформу" сказал спикер военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. В частности, военный подтвердил удар по кораблю и отметил, что один член экипажа погиб, еще несколько моряков получили ранения.

По данным Плетенчука, сейчас продолжается устранение последствий атаки.

"Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены", - отметил Плетенчук.