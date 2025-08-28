После потери базы в Гостомеле 'Антонов' строит в Германии гигантский ангар: каким он будет

Компания является одним из операторов тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Antonov Logistics Salis GmbH, которая является "дочкой" компании "Антонов", построит в аэропорту "Лейпциг/Галле" новый ангар, который будет обслуживать самолеты Ан-124 "Руслан". Об этом сообщает военно-технический портал Defense Express.

Предполагается, что площадь ангара составит 24 тысячи кв. м. Подготовительные работы уже ведутся, а закончить строительство хотят в 2027 году.

В Defense Express напоминают, что ранее главной базой "Антонова" был аэропорт в Гостомеле, однако с началом полномасштабного вторжения России деятельность перенесли в аэропорт "Лейпциг/Галле".

Обслуживать самолеты в Украине сегодня опасно, поэтому создание соответствующих возможностей на зарубежных мощностях логичный шаг для компании.

Справка УНИАН. "Антонов" - один из операторов тяжелых транспортных самолетов Ан-124, которые заказывают для транспортировки грузов (в частности, военной техники) по всему миру.

Из-за своих характеристик Ан-124 занимает почти уникальную нишу на мировом рынке. Фактически, его единственным конкурентом выступает американский транспортный самолет C-5 Galaxy, который эксплуатируется Воздушными силами США.

В прошлом году УНИАН сообщил, что Украина прекратила работу над новым самолетом типа Ан-225 "Мрия", поскольку "Антонов" решил сосредоточить ресурсы на более важных для государства задачах.

А еще ранее стало известно, что авиазавод "Антонов" решили переориентировать на производство беспилотников вместо самолетов. Как отмечалось, это решение позволит лучше удовлетворить военные потребности нашей страны.

