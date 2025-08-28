Целью этой встречи будет усиление давления на Россию и обсуждение предоставления гарантий безопасности Украине после войны.

В четверг, 28 августа, министры ЕС соберутся в Копенгагене с одной целью: оказать давление на Россию с помощью двойного удара в виде санкций и поддержки Украины, пишет Politico.

Европейский дипломат на условиях анонимности рассказал изданию, что целью этой встречи будет усиление давления на Россию, чтобы показать Москве, что продолжение войны не имеет смысла.

Указывается, что главной темой обсуждения министров стран ЕС будет предоставление Украине гарантий безопасности после окончания войны. Особенно, как указывается, это важно сейчас, когда США готовы оказать поддержку в воздухе и разведке, а также поддержать следующий пакет санкций ЕС против России.

Анонимный источник издания проинформировал, что министры ЕС должны обсудить возможность, могла бы нейтральная третья страна предоставить миротворческие войска для патрулирования будущей демилитаризованной зоны в Украине.

В публикации отмечается, что хотя встреча министров ЕС является "неформальной", но это не означает, что ее можно списать со счетов.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что его страна не хочет, чтобы Украина и Россия достигли мира на любых условиях. Мерц считает, что капитуляция Украины даст Москве время на подготовку к еще одной войне. Также канцлер Германии отметил достигнутый Молдовой прогресс, имея в виду продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

Также мы писали, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони отметила, что ее страна помогла Западу сформировать планы по гарантиям безопасности для Украины. Мелони добавила, что после трех лет тупика в ситуации в Украине "наконец-то достигнут дипломатический прорыв". Она сообщила, что предложение Италии по пункту о взаимной обороне статьи 5 НАТО "сейчас является главным на столе переговоров".

