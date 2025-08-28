Самая высокая температура ожидается на юге и юго-востоке.

В пятницу, 29 августа, в Украине ожидается максимально солнечный, сухо и очень теплый день. по всей старне будет ясно и безоблачно, а температура повысится до +27°...+30°, на юге - до +32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +16°, днем +29°.

Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +15°, днем +28°.

В Луцке будет ясно, ночью +14°, днем +29°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +15°, днем +29°.

В Тернополе 29 августа ночью будет +14°, днем +28°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +16°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +31°, ясно.

В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +14°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +14°...+29°, ясно.

В Житомире в пятницу ночью будет +15°, днем +29°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+27°, ясно.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +28°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +31°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +14°...+27°.

В Одессе 29 августа - ясно, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +30°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +28°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +13°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +18°...+29°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +8°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +9°, днем +29°.

Приметы 29 августа

29 августа. Если вода в реке спокойная, то осень будет тихая, а зима пройдет без метелей.

