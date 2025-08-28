Меры, к которым хотят прибегнуть оккупационные власти, не решат вопрос водоснабжения в Мариуполь, считает руководитель Центра изучения оккупации.

В Донецкой области оккупационные власти хотят "перебросить" Павлопольское водохранилище, что приведет к окончательному разрушению гидросистемы Приазовья. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Оккупанты планируют "перебросить" Павлопольское водохранилище - фактически высосать почти весь его запас. Объем - 64 млн куб. м. Это три месяца среднего стока Кальмиуса", - заявил специалист.

Он пояснил, что Павлопольское водохранилище - это по сути дамба на реке Кальмиус, которая тянется через всю Донецкую область и питает пресной водой Азовское море. Также оно является частью сращивания и остатков гидросистемы региона. Спуск водохранилища, по данным Андрющенко, приведет к результату с водоснабжением подобного тому, что произошел из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

"Посмотрите на Каховку. Теперь это может ожидать Донецкую область. Увеличилось ли течение Днепра? Так же будет и с Кальмиусом", - утверждает руководитель центра.

В случае "опрокидывания" Павлопольского водохранилища Кальмиус и азовское побережье Мариуполя ожидает значительное ухудшение экологической ситуации, заверил Андрющенко. В частности, по его словам, произойдет падение уровня воды и скорости течения, что приведет к пересыханию небольших притоков, заливов, обнажению донных отложений, выбросам сероводорода.

Кроме того, говорит он, значительно упадет качество воды, в ней вырастут концентрации азота, фосфора, тяжелых металлов и микробиологических загрязнителей, что на фоне уже плохого качества спровоцирует массовые заморы и тому подобное.

Андрющенко добавил: меньший приток пресной воды означает осолонение приустьевой зоны, смещение соляного клина вверх по реке, стресс для пресноводных, увеличение солености Азовского моря, что нанесет удар по биопродуктивности. Также прогнозируется заиление лиманов, их зарастание, массовая гибель рыбы в Павлопольском водохранилище.

Кроме того, из-за снижения уровня реки ожидается проседание зеркала грунтовых вод, засоление приглубинных горизонтов в приустьевой зоне. Будут вонь, комариная активность, ухудшение санитарии береговых поселений, удар придется в том числе по рыбакам.

"Вместо "экологического стока" (4 м³/с) мы получим сухое русло. В устье Мариуполя - осолонение, заморы рыбы, вонь. Санитария - ухудшение в разы: концентрация грязи и микробов без разбавления водой. Оккупанты цинично прикрывают это строительством водоводов на Донбасс и Старокрымское водохранилище. По факту - они убивают реку, которая питала Мариуполь", - отмечает Андрющенко.

Он утверждает, что меры, к которым хочет прибегнуть оккупационная власть, не решит вопрос водоснабжения в Мариуполь. В лучшем случае это оттянет неизбежное на полгода, а потом будет хуже, ведь это - окончательное разрушение гидросистемы Приазовья, подчеркнул глава центра.

Проблемы с водоснабжением в Донецке

Напомним, ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном Донецке серьезные проблемы с водоснабжением, на глазах высыхают природные водоемы. Тотальное обмеление водоемов происходит из-за разрушения гидросистемы. На видео, которое, очевидно, сделал местный житель, можно было увидеть небольшой пруд, окруженный растительностью. Когда-то там было прекрасное место отдыха, а сейчас - запустение.

