Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, известно о раненых и погибшем.

После российского удара морским дроном по разведывательному катеру "Симферополь" экипаж был эвакуирован, сейчас он находится в безопасности. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"К сожалению, один из наших кораблей подвергся удару. В результате мы были вынуждены снять с него, эвакуировать команду. Она сейчас находится в безопасности. Члены команды, которые получили ранения, получили всю необходимую помощь. Известно об одном погибшем", - сказал Плетенчук.

Сейчас, добавил спикер, продолжаются поиски еще нескольких моряков. Он воздержался от разглашения деталей относительно повреждений, которые получил корабль, количества раненых и пропавших моряков, которых сейчас ищут.

"Мы не можем распространять пока всю информацию, но в любом случае экипаж достойно встретился с этой опасностью. Потери личного состава минимальны в данной ситуации", - подчеркнул военный.

Относительно того, как именно был поражен корабль, Плетенчук добавил: "Мы пока не готовы разглашать детали дела. Сейчас работают все соответствующие структуры. Дают правовую оценку этим действиям".

По словам спикера, впоследствии будет предоставлена информация в большем объеме, но пока продолжаются спасательно-поисковые действия, это невозможно.

Поражение корабля ВМС ВСУ: что известно

Сегодня, 28 августа, стало известно, что российская оккупационная армия нанесла удар по одному из кораблей Военно-морских сил ВСУ. В результате атаки погиб один член экипажа, еще несколько моряков получили ранения. Нескольких моряков ищут. Министерство обороны РФ заявило, что морским дроном в устье Дуная поражен разведывательный катер "Симферополь", который якобы затонул из-за повреждений.

Как отметили аналитики Defense Express, если поражение морским дроном подтвердится, это первый успешный случай использования россиянами такого вооружения против ВСУ. "Симферополь" относится к новым кораблям ВМС Украины, он не является боевым, а относится к вспомогательному флоту со специализацией в разведке. Основное вооружение судна - разведывательная аппаратура, из артиллерии на нем установлена только 30-мм пушка АК-306. Корабль был создан в рамках программы "Лагуна" на базе корпуса гражданского рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ. Судно имеет длину 55 метров, ширину 10 метров, водоизмещение 1220 тонн, скорость до 12 узлов.

