Внимание, в новости содержатся критические спойлеры к третьему сезону "Игры в кальмара".

Третий сезон "Игры в кальмара" завершился взрывной и трогательной развязкой, поставив точку в истории Сон Ки Хуна, но подарив шанс продолжению в самой франшизе — с помощью короткого камео в финале.

Первые два сезона сериала, рассказывающего о людях с огромными долгами, участвующих в смертельных играх, заняли первое и третье места среди самых популярных шоу на Netflix. Тем не менее, Хван Дон-хёк, создатель оригинального сериала, в интервью настаивал: основной сериал завершится на третьем сезоне, независимо от того, насколько сильно его любят зрители, пишет Business Insider.

"История, которую я хотел рассказать, полностью завершилась в финале третьего сезона", — подчеркнул он.

Видео дня

Ки Хун жертвует собой ради новорождённого ребёнка

Третий сезон напрямую продолжает сюжет второй части, в которой главный герой участвует во втором сезоне смертельного состязания. В финале второго сезона он пытается организовать восстание против организаторов, но оно проваливается, и почти все мятежники погибают.

В третьем сезоне организаторы игр вынуждают Ки Хуна продолжать участие, оставляя его озлобленным, опустошённым и без надежды. Однако, когда его бывшая союзница Ким Чжун Хи внезапно рожает ребёнка прямо во время игры, Ки Хун соглашается заботиться о ней и малыше.

После смерти Чжун Хи организаторы делают новорождённого ребенка официальным участником игр, что ставит под угрозу как его, так и Ки Хуна...

В финальной игре остаются только они вдвоём, но чтобы закончить игру, один должен умереть. Ки Хун жертвует собой ради жизни младенца, а оставшиеся от его выигрыша деньги передаются его дочери в США.

Последние слова Ки Хуна звучат следующим образом: "Мы не лошади. Мы люди. Люди — это...". Это отсылка к первому сезону. Тогда "Фронтмен" заявил главному герою, что он, как и другие участники их игры, "лошади", на которых они ставят ставки.

Финал завершает судьбы других персонажей

После гибели Ки Хуна зрителям показывают то, как же завершаются сюжетные линии других ключевых героев. Детектив Хван Чжун Хо, который пытался остановить смертельные игры, наконец добирается до острова, но слишком поздно — почти все игроки уже были мертвы, а организаторы находились в процессе эвакуации из острова.

Чжун Хо сталкивается со своим братом Ин Хо, лидером игр, но тот просто уходит, унося с собой ребёнка. Через полгода Чжун Хо находит малыша и призовые деньги у себя в квартире.

Чхве У Сок, арестованный за попытку помочь Чжун Хо, выходит на свободу и собирается открыть отель. Чхоль — младший брат Сэ Бёк из первого сезона — воссоединяется с матерью. Тем временем Но Ыль, одна из охранниц, помогает участнику сбежать и узнаёт, что её пропавшая дочь находится в Китае.

Главное потрясение — в последние секунды

Самым неожиданным моментом финала стало камео Кейт Бланшетт, двукратной обладательницы "Оскара". Ин Хо, передавший дочери Ки Хуна деньги и вещи, едет по Лос-Анджелесу и замечает, как женщина и мужчина играют в ттакчи (игру с бумажными карточками) в переулке.

Женщину играет Бланшетт — новая вербовщица в "Игру". Камео Кейт Бланшетт может намекать на американский спин-офф. Тем более, что слухи о разработке американской версии появились ещё в 2023 году — предполагалось, что проект разрабатывает Дэвид Финчер. Однако Netflix не подтверждал эту информацию и отказался от официальных комментариев.

Ранее УНИАН сообщал, что нужно вспомнить перед просмотром третьего сезона "Игры в Кальмара".

Вас также могут заинтересовать новости: