В столице есть погибшие и раненые.

Украинские звезды эмоционально отреагировали на массированный удар России по Киеву в ночь на 28 августа. Среди них - София Ротару, Ирина Билык, Ольга Сумская, Святослав Вакарчук, Наталья Могилевская и многие другие.

Ротару, которую часто критикуют за молчание о войне в Украине, опубликовала в своем Instagram фотографию разрушенной пятиэтажки в столице и добавила традиционное эмодзи свечи.

Ольга Сумская поделилась видео и фото разрушений в Киеве, отметив, что это была одна из самых страшных ночей для столицы:

"Глубокие соболезнования пострадавшим в этом аду и семьям погибших… От взрывов содрогались дома. Вся ночь проведена в паркинге. Ненависть и боль".

Ирина Билык ночью во время атаки отвечала на вопросы подписчиков. Около 4 утра она, похоже, реагируя на ужасные события в столице, написала, что для поднятия настроения подарила бы себе ядерное оружие.

Святослав Вакарчук распространил одно из жутких видео с последствиями атаки и подчеркнул, что "весь мир должен наконец открыть глаза и увидеть раскрытую пасть русского терроризма".

Отреагировала на удар по Киеву и Наталья Могилевская. Она обнародовала фото разрушений и выразила соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво также поделился кадрами последствий удара в Киеве, которые показывают "истинное лицо" России.

Блогер Даша Квиткова показала, как вместе с сыном спускалась в укрытие, отметив:

"Проснуться от взрывов, подорваться с кровати и бежать с ребенком в укрытие, а утром продолжить жить. Берегите себя и друг друга".

Актриса Ксения Мишина тоже провела эту тревожную ночь в укрытии с сыном. Она опубликовала видео, добавив к нему подпись: "В Киеве был ужас. Не знаю, как в других городах. Снова есть погибшие, снова есть дома, от которых остались половины стен. Снова невыносимо это переживать".

Не остался в стороне и телеведущий Григорий Решетник.

"Очередная трагическая ночь. Полностью разрушена пятиэтажка. Десятки попаданий в столице. Есть погибшие, раненые. Самые искренние соболезнования всем. А теперь извечный вопрос - когда в следующий раз будут стелить красные дорожки тем, кто хочет уничтожить украинскую нацию? И будут рассказывать сказки о "мире"? Мир давно сошел с ума и продался окончательно", - написал он.

Удар по Киеву 28 августа - что известно

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет ("Кинжал", "Искандер-М", KN-23, Х-101).

По данным ГСЧС Украины, жертвами российской атаки в Киеве стали 17 человек, среди них - четыре ребенка.

