Сейчас силы обороны работают в режиме полного "форсажа", то есть фронт держится на тех, кто "работает" на истощение. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью Анне Максимчук.

"Сейчас фронт держится на плечах тех людей, которые работают на полное истощение. Я могу сравнить. Есть такое понятие у авиаторов как "форсаж". Форсаж - это двигатель самолета работает на максимальной мощности, уничтожая этим самым двигатель, но дает машине выйти на необходимый вираж для того, чтобы уйти из зоны обстрела, или чтобы выполнить тот или иной маневр. Если постоянно работать в режиме "форсаж", двигатель теряет свои моточасы и сгорает на много быстрее. Сейчас Силы обороны работают в режиме полного "форсажа", - сказал Федоренко.

Он говорит, что пока не видит "инструментарий", как массово привлечь людей в армию для защиты страны.

"Все рекрутинговые кампании, которые мы сейчас проводим, они дают свой положительный результат - приходит много добровольцев. Но это не тот наплыв как например в 2024 году, когда приняли закон об актуализации своих данных. И те, кто держится уже 3,5 года в стороне - они сейчас делают несколько иное, они ищут себе оправдание и пастуха", - прокомментировал командир.

Федоренко отметил, что воюет сейчас мобилизационный "капитал" Украины - наши соседи, те, кого мы знали, кто профильно не учился защищать Родину. Военный сказал:

"Вот это - подавляющее большинство Сил обороны, которые сейчас выполняют поставленные задачи. Соответственно, они нашли в себе силу, мужество, понимание, видение, что ВСУ - это не приговор, это возможности. А те, кто не нашел, они не найдут. Здесь должно работать, к сожалению, хотя я против превышения полномочий представителями ТЦК, но есть права, есть обязанности. И защищать Родину - это обязанность. Если обязанность не выполняется самостоятельно, должен быть государственный инструмент принуждения, который заставит это сделать".

Потому что, по его словам, сейчас у нас "две параллельные реальности". Одна: типа "а почему я должен воевать?"

"Но за свободу, волю, за независимость, за утро на украинской земле надо сражаться. И это все стоит определенной цены", - подчеркнул он.

Федоренко напомнил, что на фронте воюют ребята, которые там 3,5 года, некоторые дольше. И отпустить их в отпуск, предусмотренный законом, - сложный вопрос.

"Для того, чтобы человека отпустить на 15 дней в отпуск надо очень хорошо поработать, потому что человека кем-то надо заменить и не потерять боевой способности. Если мы говорим об определенном резерве, который должен быть на такие случаи, то если посмотреть на линию боевого соприкосновения, все время появляется что-то, куда этот резерв нужно задействовать, чтобы сдержать (врага) в моменте. Поэтому по отпускам сложная история. Но мы стараемся", - отметил Федоренко.

Война в Украине - проблемы ВСУ

Как сообщал УНИАН, о нехватке живой силы в украинской армии неоднократно заявляли военные и аналитики.

Недавно The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором отмечалось, что украинские Силы обороны в Донецкой области продолжают подвергаться усиленным атакам со стороны российских войск. При этом ВСУ на востоке критически не хватает людей и снарядов. По словам военного, людей не хватает настолько, что в окопы направляют поваров, механиков и другой тыловой персонал.

