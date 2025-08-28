В Украине появилась информация о возможном закрытии одного из крупнейших промышленных предприятий страны - "АрселорМиттал Кривой Рог". Причиной якобы стали высокие цены на электроэнергию.

Однако журналисты Телеграфа выяснили, что ситуация выглядит иначе. Хотя компания сообщила об убытках в 3,8 млрд грн за пять месяцев 2025 года и прогнозирует дополнительные расходы из-за новых ценовых ограничений, реальные тарифы для бизнеса на электроэнергию ниже.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что проблема металлургических предприятий заключается не столько в тарифах, сколько в самой модели их работы.

"Деятельность таких предприятий может оставаться убыточной при любой цене на электроэнергию. Металлурги традиционно апеллируют к государству, чтобы получить субсидии или льготы", - пояснил он.

Таким образом, заявления о "самой дорогой электроэнергии" в Украине и риске остановки производства больше выглядят как попытка получить льготы от государства, чем как объективная оценка рынка.