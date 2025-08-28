Не все одинаково верят в астрологию, но если она играет большую роль в жизни, может быть трудно строить романтические отношения с теми, кто в нее не верит, отметил специалист.

Американский психолог Марк Треверс рассказал, как вера в знаки Зодиака может влиять на личную жизнь.

"Не все размышляют о космосе, но вера в знаки Зодиака может влиять на выбор или оценку мотивов и намерений партнера, исходя из того, что говорит его гороскоп", - отметил он в своей статье для Forbes.

При этом психолог упомянул исследование 2020 года, опубликованное в журнале Genus, которое определило астрологию как идею о том, что "положение небесных тел в момент, значимый для человека, влияет на фундаментальные аспекты его личности, мотиваций, желаний и потребностей".

Еще одно исследование, опубликованное в The Journal of Psychology, включало серию экспериментов с 366 студентами колледжей, изучавших их привычки чтения гороскопов, точность прогнозов и описание личности, а также то, как знание своего знака Зодиака влияет на восприятие гороскопов.

Результаты показали, что ежедневные и ежемесячные прогнозы мало надежны, но описания личности, основанные на астрологии, иногда показывали определенную достоверность.

Как отметил Треверс, ученые предположили, что люди верят в астрологию частично из-за совпадений описаний личности с их собственными чертами. Получив эту информацию, они сосредотачиваются на совпадениях и игнорируют несоответствия - это называется иллюзорной корреляцией, когда мы запоминаем попадания, а не промахи.

Люди также склонны верить в общие, расплывчатые описания личности, которые подходят почти всем. Это называется эффектом Барнума, добавил психолог.

При этом Треверс подробно объяснил, как вера в астрологические архетипы может влиять на суждения о партнере. Когда мы знакомимся с чертами знаков, мы начинаем ассоциировать их с собой и другими.

"Доверие к совместимости знаков может определять, насколько человек готов инвестировать в отношения. Не все одинаково верят в астрологию, но если она играет большую роль в жизни, может быть трудно строить романтические отношения с теми, кто в нее не верит", - предупредил он.

По словам психолога, вера в астрологию может формировать мнение о потенциальном партнере до того, как вы его по-настоящему узнаете. Например, если кто-то считает, что Скорпионы "страстные, но скрытные", он может относиться к свиданию со Скорпионом с осторожной интригой. Первое впечатление может задать тон общения задолго до того, как человек покажет себя настоящим.

"Решение учитывать гороскопы и совместимость знаков при знакомствах - ваше личное. Важно не делать это жестким критерием до того, как вы действительно узнаете человека. Вместо того чтобы отбрасывать потенциального партнера только из-за знака, постарайтесь понять, кто он и какие эмоции вызывает", - посоветовал Треверс.

