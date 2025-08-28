Молчание актрисы лишь подпитало слухи о разрыве.

Громкая новость о помолвке Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Кэлси, которая всколыхнула весь шоу-бизнес, показалась фанатам певицы еще и тестом на дружбу.

Как пишет Mirror, среди сотен поздравлений от звездных друзей так и не появилось сообщение от ее бывшей близкой подруги - актрисы Блейк Лайвли. Звезды дружили почти десять лет, Тейлор даже стала крестной мамой детей Блейк и Райана Рейнольдса, а имена их дочерей прозвучали в ее альбоме "Folklore".

Причиной охлаждения отношений называют громкий конфликт, в который в прошлом году втянули Свифт. Лайвли судилась со своим партнером по фильму "Оставь, если любишь" Джастином Балдони, обвинив его в сексуальных домогательствах. Во время процесса адвокаты актера заявили, что Лайвли якобы пыталась заставить Тейлор сделать публичное заявление против Балдони. Хотя впоследствии повестка для Свифт как потенциальной свидетельницы была отозвана, сама история оставила горький осадок.

На этом фоне отказ Лайвли поздравить Свифт с помолвкой воспринимается как очередное доказательство разрыва. Тем более, что новый альбом певицы "The Life of a Showgirl" содержит трек под названием "Ruin the Friendship". Некоторые фанаты считают его "прощальным письмом" к Блейк, хотя сама Тейлор отрицает это. Сейчас, по словам инсайдеров, Лайвли и Свифт не общаются.

Напомним, после выхода фильма "Оставь, если любишь" Блейк Лайвли оказалась в центре внимания медиа не только из-за актерской игры, но и из-за сплетен о ее личной жизни и отношениях с коллегами по съемочной площадке.

