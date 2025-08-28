Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий отказался выполнять предписание Госслужбы по этнополитике и свободе совести.

Киевскую митрополию Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) признали аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой в Украине запрещена. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

"Такому решению предшествовало осуществление исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что исследование выявило признаки аффилиации митрополии УПЦ с РПЦ, что является нарушением Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". ГЭСС направила в митрополию предписание об устранении нарушения закона. Однако, говорят в ведомстве, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание.

"Таким образом, в связи с отсутствием оснований для вывода об устранении нарушений или ошибочности вынесенного предписания в соответствии с частью пятойпятнадцатой статьи 16 Закона или отзыва предписания в соответствии с частью семнадцатой статьи 16 Закона, ГЭСС признала Киевскую митрополию Украинской православной церкви аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций"", - заявили в ГЭСС.

Предписание для Киевской митрополии УПЦ МП

Как сообщал ранее УНИАН, Киевской митрополии УПЦ МП в июле 2025-го было вынесено предписание об устранении нарушений, согласно которому она должна разорвать связи с РПФ. В соответствии с законодательством митрополия обязана была устранить выявленные нарушения до 18 августа 2025 года.

В предписании говорилось, что Митрополит Киевский и всея Украины Предстоятель УПЦ должен предоставить решение высших органов церковной власти и управления, уполномоченных на принятие решений по решению вопросов жизни УПЦ, в частности канонических, богословских, церковно-административных, на выражение позиции УПЦ по актуальным проблемам современного общества, а также по выходу УПЦ из структуры РПЦ.

Также отмечалось, что Митрополит должен "публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и разрыва связей с РПЦ". Он также должен был предоставить соответствующее подтверждение относительно принятого решения.

