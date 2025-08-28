В августе Украина нанесла с десяток результативных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Аналитики Defense Express считают, что, поразив еще два или три завода, Украина завершит выбивание основных НПЗ России в радиусе 1000 километров. В ночь на 28 августа мы осуществили две результативные атаки - на Куйбышевский НПЗ в Самаре, а также Афипский НПЗ в Краснодарском крае. В частности это означает, что россиян ждут перебои с поставками топлива.

На что Силам обороны Украины еще стоит обратить внимание, чтобы российская логистика была не в состоянии обеспечить топливом их войско? Таких факторов три. Первый - производство, второй - транспортировка, линии коммуникации, третий - это распределение, то есть склады, где это все концентрируется перед поступлением в войска.

И речь идет как о горюче-смазочных материалах, так и о боеприпасах, и военной технике, и личном составе.

Если говорить о юге Российской Федерации, именно этим мы, примерно, и занимаемся. Если смотреть на нефтяную отрасль РФ в целом, то южный регион выбит - это и НПЗ, и линии коммуникации - железная дорога. Ведь раньше, если принимать во внимание Крымский мост (в широком смысле - и железнодорожный, и автодорожный, и Керченскую паромную переправу), то их возможности в поставках в обход Азова ничто не ограничивало. Ведь на выходе из Крыма у них под контролем были Чонгар, Перекоп...

Сейчас следует понимать, что болезненные удары по НПЗ и логистике врага вряд ли приостановят боевые действия, но могут ослабить силы противника, его способность вести наступательные действия стратегического характера.

Повлияет ли это на дипломатию? Я скептически отношусь к этому вопросу. Конечно, наши успехи по поражению НПЗ в России заметят и в США, и в Китае.

Но, во-первых, дипломатия - это не двигатель, а инструмент. Дипломатией можно воспользоваться только тогда, когда у тебя есть аргументы: аргументы на поле боя, аргументы политические.

А так - это говорильня. Дипломатия как раз может формализовать военные решения, а не наоборот.

Во-вторых, может, на днях Путин приедет к Си. Также будет Ким Чен Ын. Они соберутся в кучу и будут "тереть терки" свои диктаторские. Может, Путин пожалуется Си Цзиньпиню на Украину. Ну, и что? В Штатах тоже все непредсказуемо. Потому что Трамп - непредсказуем. Что он воспринимает и как именно - не понятно. И что продуцирует в результате - так же. Трамп - жлоб и барыга. Он готов продать родную маму, если будет хороший навар...

Поэтому мы бьем по противнику не для того, чтобы это заметили в Китае или в Соединенных Штатах, а для того, чтобы облегчить тяжелую работу наших военных, которая связана с сохранением их жизней.