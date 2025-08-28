По словам экспертов, основное вооружение судна - именно разведывательная аппаратура.

В Военно-морских силах Украины (ВМС) подтвердили поражение разведывательного корабля "Симферополь" - аналитики объясняют, что это была новая единица, которая создана на базе корпуса гражданского рыболовецкого траулера.

Как пишет Defense Express, если заявление Минобороны РФ о поражении морским дроном правдиво, речь идет о первом случае использования оккупантами такого вооружения против украинских сил. Эксперты отмечают, что это очередное свидетельство копирования россиянами решений, которые ранее эффективно применяла Украина.

Аналитики объясняют: "Симферополь" относится к новым кораблям ВМС Украины, он не является боевым, а относится к вспомогательному флоту со специализацией в разведке.

"В то же время следует также понимать, без какого корабля, на период восстановления "Симферополя", остались ВМСУ. И речь идет на самом деле о новом корабле, который был спущен на воду в 2019 году, а по состоянию на 2021 год проходил испытания", - говорится в публикации.

По словам аналитиков, основное вооружение судна - именно разведывательная аппаратура. Из артиллерии на нем установлена лишь 30-мм установка АК-306.

Корабль был создан в рамках программы "Лагуна" на базе корпуса гражданского рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ. Строительством занималось предприятие "Кузница на Рыбальском". Судно имеет длину 55 метров, ширину 10 метров, водоизмещение 1220 тонн и скорость до 12 узлов. Дальность автономного плавания достигает 7200 миль, а автономность - до 28 суток.

Ключевое "оружие" корабля, говорится в публикации, это станция радиотехнической разведки "Мельхиор". Она способна в пассивном режиме фиксировать активность радиотехнических средств противника на расстоянии до 450 км, а также автоматически обнаруживать и распознавать цели. Благодаря мобильности корабля возможно определять точное расположение вражеских систем.

Кроме "Мельхиора", "Симферополь" оснащен рядом других пассивных сенсоров, которые работают в различных диапазонах и специализируются на обнаружении и классификации различных объектов. Аналитики рассказали:

"Сам корабль построен на базе корпуса гражданского рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ, за производство корабля отвечала "Кузница на Рыбальском". В общем "Симферополь", это корабль длиной 55 метров, шириной до 10 метров, водоизмещением 1220 тонн и скоростью около 12 узлов. Дальность плавания составляет 7200 миль при автономности до 28 суток".

Говорится, что условия полномасштабной войны существенно ограничивают применение таких кораблей. Поэтому эксперты не исключают, что часть разведывательного оборудования с "Симферополя" могли демонтировать и использовать в наземных системах разведки.

Удар РФ по украинскому кораблю

Как писал УНИАН, российские оккупанты нанесли удар по одному из кораблей ВМС В СУ - погиб один член экипажа погиб, еще несколько моряков получили ранения. По данным ВМС, большая часть экипажа сейчас в безопасности, продолжается поиск нескольких моряков. По данным РФ, поражение произошло в устье Дуная разведывательного катера "Симферополь". Оккупанты уверяют, что судно затонуло.

