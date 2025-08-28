Этот фламинго уже становится популярным среди орнитологов, ведь фиксируют его в третий раз.

Украинские экологи рассказали, что в Румынии зафиксировано розового фламинго, который родился в 2023 году в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". Тогда "девочка", которую удалось кольцевать, получила номер "UA15".

Как сообщили в администрации нацпарка, недавно этого фламинго заметили на водоеме в Румынии и даже успели сфотографировать.

"25 августа Cornel Cotorogea сфотографировал нашего фламинго UA15 в Румынии на LaKe Nuntași. Птица была в группе из примерно 400 особей. А исходя из его/ее размеров, учеными установлено, что это все же девочка! Наша путешественница...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта "барышня" уже достаточно популярна среди орнитологов, ведь фиксируют ее в третий раз. До этого дважды ее встречали в Болгарии: в декабре 2023 года и в июле 2024-го на лиманах Шабла и Тузла.

Ученые объясняют, что фламинго под номером "UA15" была одной из 18 птенцов, родившихся в 2023 году в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Тогда этих маленьких фламинго удалось кольцевать.

Розовые фламинго в Одесской области

Как писал УНИАН, в 2023 году в национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) впервые родились почти две сотни редких розовых фламинго. Исследователям удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов. Всего тогда в Одесской области родилось 192 птенца фламинго. Ученые назвали это настоящим чудом. Кольцевание проводится с целью изучения биологии птиц: путей их миграций, расселения, продолжительности их перелетов, возраста, выживания, скорости размножения и тому подобное.

