Как пишет издание, для Украины уничтожение баз запуска дронов типа Shahed в России является приоритетным.

С начала 2025 года количество российских ударов по Украине с целью террора мирного украинского населения с применением беспилотников-камикадзе Shahed значительно возросло. Чтобы продолжать свои атаки, Россия создает специальные аэропорты, построенные с целью массового запуска беспилотников. Журналисты издания France24 использовали спутниковые снимки, чтобы точно определить эти объекты.

Согласно данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), которые были опубликованы в мае 2025 года, украинские системы противовоздушной обороны сейчас способны сбивать примерно 75% российских дронов Shahed.

Издание цитирует слова волонтера следственной группы Tochnyi Даниэле Барберы, который поделился, что россияне этот тип беспилотников используют в качестве приманки для украинских систем противовоздушной обороны, чтобы отвлекать их внимание и чтобы российским ракетам было легче прорваться.

Видео дня

"Хотя системы противовоздушной обороны знают, как нейтрализовать Shahed, гораздо сложнее остановить большую волну таких дронов, особенно когда эта волна координируется с ракетными и воздушными бомбардировками. [...] Часто дроны Shahed используются для перегрузки украинской обороны, что позволяет ракетам пробиться и поразить конкретные цели", - рассказал волонтер.

В публикации отмечается, что главной сильной стороной дронов Shahed является их большое количество. Для того, чтобы поддерживать эти волны атак по Украине и оказывать постоянное давление, Россия строит новую инфраструктуру.

Сообщается, что в настоящее время вдоль границ российской территории расположены пусковые площадки Shahed. Российская следственная группа Oko Gora сообщила о существовании 11 различных российских площадок для запуска дронов Shahed.

По данным издания, главным центром в России для запуска Shahed является база Цымбулова вблизи города Орел, расположенная к северо-востоку от Украины. Она имеет 8 пусковых площадок на земле, а также участок дороги длиной 2,8 километра, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

То есть, как отмечает издание, одновременно с этой базы российские оккупанты могут запускать 14 дронов, что, по данным украинской следственной группы DniproOsint, составляет в целом почти сотню дронов за ночь.

Однако, Россия продолжает строить новые площадки для запуска дронов. Утверждается, что издание смогло обнаружить потенциальную площадку, строящуюся вблизи города Асовица в Брянской области, в 35 км от Украины.

Также Россия превращает авиабазы, которые приспособлены для беспилотников в площадки. С авиабазы в Приморско-Ахтарске, которая расположена в 230 километрах от линии фронта, можно одновременно запускать около десятка беспилотников. Отмечается, что она также защищена противоракетной системой С-400.

"На первый взгляд, строительство этих стартовых баз кажется довольно странным. С помощью спутниковых снимков все знают, где они находятся и они могут быть легкими целями", - сказал Барбера.

Он пояснил, что поскольку страна-агрессор осуществляет одновременные волны запусков дронов, это требует значительных логистических усилий и, следовательно, соответствующей инфраструктуры.

"Представьте: для каждого дрона в небе необходимы такие шаги - транспортировка дрона к месту запуска, установка взрывной нагрузки, программирование дрона и, наконец, организация запуска... Умножьте эти задачи на десятки или даже сотни запущенных Shahed, и вы получите логистический кошмар. Поэтому проще создать надлежащие места запуска", - пояснил волонтер.

Отмечается, что до строительства этих баз, российские оккупанты запускали беспилотники с мобильных пусковых установок, но сейчас они не могут одновременно запускать их в большом количестве.

Издание отмечает, что Россия сначала экспериментировала с укрытиями для беспилотников, но они были менее укрепленными и их было легче уничтожить. Поэтому, новые базы защищены ракетными батареями, которые могут перехватывать ракеты противника.

К тому же, станции запуска дронов Shahed расположены вблизи украинской территории, поэтому на реагирование у украинской противовоздушной обороны есть меньше времени. Отмечается, что если Россия будет запускать дроны с более отдаленной территории, украинцы будут иметь время вычислить их траектории и уничтожить их.

Для военного командования Украины уничтожение этих баз запуска, а также российских заводов, производящих дроны Shahed, является приоритетной задачей.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что Россия будет менять пути, которыми вражеские дроны залетают на территорию Украины, чтобы наносить массированные удары. Храпчинский поэтому заявил, что Силам обороны нужно опередить врага собственными инженерными решениями. Он добавил, что враг в ответ на появление в Украине дронов-перехватчиков ищет противодействие.

Также мы писали, что авиационный эксперт Анатолий Храпчинский предупредил, что во время атак уже не работает "правило двух стен". По его словам, все из-за того, что враг увеличивает мощность "шахедов", которые разносят и поджигают жилые дома украинцев. Поэтому, по его мнению, власти следует больше обустраивать укрытий, чтобы население имело возможность спастись.

Вас также могут заинтересовать новости: