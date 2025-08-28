Курс гривни к евро установлен на уровне 48,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 25 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,25/41,28 грн/долл., а евро - 48,13/48,15 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 28 августа снизился на 7 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что курс доллара в Украине пока остается стабильным и достаточно прогнозируемым: за незначительным исключением, основные колебания американской валюты происходили ниже стартового курса года в 42,02 грн. Кроме того, в течение июня-августа официальный курс доллара в среднем на 1% был ниже.

