Таким образом россияне пытаются разведать информацию о том или ином вооружении.

Россия или ее представители запускают беспилотные самолеты-разведчики над маршрутами, которые США и их союзники используют для перевозки военных грузов через восточную Германию. Таким образом страна-агрессор собирает разведданные, которые могут быть использованы для усиления диверсий и помочь ее войскам в Украине. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные американских и других западных чиновников.

Эти чиновники обсуждали российские диверсионные действия, среди которых был и арест в мае трех украинских мужчин, обвиняемых в заговоре, связанном с Россией.

"Российская диверсионная кампания привела к пожарам на складах в Великобритании, нападению на плотину в Норвегии, попыткам перерезать кабели под Балтийским морем и ряду операций, направленных на то, чтобы приблизить войну в Украине к центру Европы и подорвать поддержку Киева", - напомнили в материале.

В то же время эксперты и западные разведчики рассказали, что после пика прошлого года количество диверсий РФ в 2025 году значительно уменьшилось. Это, по их словам, может быть также связано с дипломатической деятельностью по прекращению войны в Украине.

"Россиянам сложнее действовать в таких условиях. Но небезосновательно предположить, что россияне сейчас, во время переговоров, ведут себя несколько осторожнее", - прокомментировал Сет Джонс, который исследует этот вопрос для Центра стратегических и международных исследований.

О полетах неизвестных БПЛА, которые были сосредоточены в восточной немецкой земле Тюрингия, сообщало также и немецкое издание WirtschaftsWoche, которое освещало кампанию саботажа.

Тогда журналисты медиа сообщили, что Германия развивает системы противодействия дронам на военных базах. В то же время представитель немецких вооруженных сил заявил, что полеты дронов вблизи баз представляют значительную опасность.

По информации издания, по крайней мере часть дронов была изготовлена в Иране, а разведчики Германии считают, что часть полетов могла осуществляться с кораблей в Балтийском море.

В свою очередь американские чиновники подтвердили эти полеты, однако заявили, что не смогли отследить их происхождение. По их мнению, дронами управляли россияне или люди, которые работают на спецслужбы РФ.

Сет Джонс подчеркнул, что полеты дронов над маршрутами поставок были "прямым шпионажем", ведь Россия пытается выяснить, какие компании производят оружие для Украины, а также какое вооружение доставляется в Польшу.

Исследователь считает, что наблюдение с помощью дронов было связано с разведкой на фронте, чтобы армия РФ имела лучшее представление о том, с каким оружием она столкнется и когда именно.

"Если в какой-то момент россияне захотят стать более агрессивными и активными в сборе такого рода разведданных, они знают, какие компании экспортируют и какие маршруты используются. Это будет полезно, если они захотят провести диверсионные или подрывные операции", - подчеркнул Джонс.

Оружие для Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что Норвегия и Германия закупят для Украины системы Patriot и ракеты. Таким образом эти системы помогут защитить мирное население Украины.

"Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем поставки на Украину мощных систем ПВО. Германия и Норвегия тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за оборону страны и защиту гражданского населения от российских воздушных атак", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В то же время председатель военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне раскрыл объемы военной помощи Украине и пообещал увеличить ее. По его словам, объем военной помощи Украине от стран НАТО по состоянию на 1 января 2025 года уже достиг 33 млрд долларов. Кроме того, по словам адмирала, до конца года Киев точно получит столько же помощи, сколько в прошлом году.

