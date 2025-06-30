Режиссер признался, что теперь, когда все позади, он даже чувствует некое облегчение.

Сценарист и режиссер самого популярного в мире сериала на Netflix за все время "Игра в кальмара" Хван Дон Хёк ответил на вопрос о возможном спин-оффе шоу.

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники, несмотря на сообщения о том, что режиссер Дэвид Финчер разрабатывает англоязычный спин-офф, финал "Игры кальмаров" не предназначен для того, чтобы заложить основу для каких-либо будущих историй "в это время".

И, как отметил Хван Дон Хёк в интервью изданию, история завершилась так, что в продолжении как таковом "нет необходимости":

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"Мне не особенно интересно рассказывать историю, которая идет дальше после финала. Если бы я когда-нибудь и занялся спин-оффом, я бы, скорее, предпочел вернуться назад и показать, что происходило в тот временной промежуток между первым и вторым сезонами. Но пока мы просто об этом размышляем, и говорить о том, когда или как может появиться спин-офф, пока рано - все еще в подвешенном состоянии".

Режиссер признался, что теперь, когда все позади, он даже чувствует некое облегчение, так как во время съемок сериала он потерял несколько зубов из-за стресса.

"Я словно избавился от страха и груза. Но вместе с тем, с момента выпуска шоу и прощания с ним… за последние шесть лет не прошло ни одного дня, чтобы я не думал об "Игре в кальмара". Эта история полностью поглотила меня на протяжении всех шести лет. Поэтому осознание, что пора прощаться, дается нелегко - честно говоря, я чувствую почти утрату, какую-то пустоту. Но я надеюсь, что, если третий сезон будет принят с такой же любовью, как и первый, тогда, думаю, расставание с проектом будет уже не таким болезненным", - добавил Хван Дон Хёк.

Напомним, как сообщал УНИАН, 27 июня состоялась премьера третьего и последнего сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

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