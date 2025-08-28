Ольга Сумская показала архивные фото / коллаж УНИАН, скриншоты Instagram

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями, которым более 40 лет. На кадрах можно заметить трансформацию звезды из ребенка в привлекательную молодую женщину, которая впоследствии стала звездой украинского кино и театра.

В своем блоге в Instagram актриса показала, как выглядела в 13 лет. Ольгу трудно узнать. У нее была другая прическа - темные короткие волосы, а также она носила очки. На одной из фотографий можно заметить маму Сумской Анну со своей кумой в Приморске.

Также звезда выложила фото из юности, а именно с 1983 года, когда ей было 17 лет. Здесь уже просматривается образ будущей артистки - с длинными светлыми волосами и чертами, которые впоследствии стали узнаваемыми для миллионов зрителей. На одном из фото можно заметить и сестру Ольги, так же известную украинскую актрису Наталью Сумскую.

Интересно, что архивные кадры сохранили мгновения жизни Ольги Сумской в разных уголках Украины. Среди них - Киев, Запорожье, Полтава и другие города, которые стали частью ее личной истории.

Напомним, что недавно актрисе Ольге Сумской исполнилось 59 лет. С днем рождения ее трогательно поздравил супруг Виталий Борисюк, поделившись личнымы фото.

