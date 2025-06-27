Все шесть серий уже доступны к просмотру.

Третий сезон популярного сериала "Игра в кальмара" вышел сегодня, 27 июня, на Netflix. Однако уже многие зрители успели посмотреть долгожданный финал игры на выживание и поделиться своими отзывами.

Интересно, что мнения разделились. Некоторые зрители отмечают жестокость и страшные кадры, которые трудно смотреть. В частности, невысокую оценку премьере сериала дало издание The Guardian.

"Жестокость возросла, насилие стало безостановочным, а сатира исчезла. Все больше оставшихся участников - это просто кровожадные, ужасные люди, которые убивают без совести. Это, конечно, зрелище, но оно далеко не такое острое, как было", - отметили журналисты.

Видео дня

Это мнение поддержало и издание The Atlantic, которое пожаловалось на поверхностный сюжет.

Однако на Rotten Tomatoes сейчас уже есть 89% положительных комментариев от критиков. А вот на сайте Metacritic, который собирает отзывы о музыкальных альбомах, видеоиграх, фильмах и телевизионных шоу, третий сезон "Игры в кальмара" оценили на 71 из 100. На рейтинге IMDb лента также имеет положительную оценку и отмечает "резонансный финал".

Реакция зрителей на третий сезон "Игры в кальмара"

Зрители также эмоционально отреагировали на финальную историю главного героя Сон Ки Хуна:

"Досмотрела. Не могу остановить слезы"

"Я в депрессии после просмотра сериала"

"Конец был очень болезненным для меня"

"Вторая серия разбила мне сердце. Надо сделать паузу".

К слову, в третьем сезоне серала "Игра в кальмара" всего 6 эпизодов. Каждый из них длится час.

Напомним, ранее УНИАН писал о финале "Игры в кальмара", который переворачивает все.

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