В то же время немецкий министр подчеркнул, что есть определенный путь, который еще нужно пройти.

После подписания соглашения о финансировании Германией производства в Украине дальнобойного вооружения прошло три месяца, а в Берлине уже положительно оценивают такую инициативу. В частности министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью DW назвал первые результаты такого соглашения "выдающимися".

"Это прежде всего связано с тем, что мы быстро сблизились, и не в последнюю очередь с тем, что украинцы снова демонстрируют, с какой скоростью они разворачивают новые производственные мощности, как быстро они это реализуют, начинают производство, поставки, и следовательно, применение", - подчеркнул политик на открытии новой фабрики боеприпасов концерна Rheinmetall в Нижней Саксонии.

По словам Писториуса, он "очень доволен первыми итогами на сегодня, но еще есть путь, который нужно пройти".

Что известно о соглашении между Германией и Украиной

Напомним, 28 мая Германия и Украина подписали в Берлине соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, которое предусматривает финансирование дальнобойного оружия украинского производства. Тогда канцлер Германии Фридрих Мерц назвал это "новой формой военно-промышленного сотрудничества" и подчеркнул, что "ограничений по дальности его применения не будет".

Когда у Писториуса спросили, использовали ли уже оружие, которое профинансировала Германия, он ответил, что не может "точно сказать".

Также рассказывая о новой фабрике Rheinmetall, где будут изготавливаться в основном артиллерийские снаряды калибром 155 мм, министр обороны Германии назвал это "важным для Украины".

"Это демонстрирует, что мы рекордными темпами запускаем промышленное производство, которое в последние десятилетия было на значительно более низком уровне. Благодаря этому мы можем как осуществлять поставки в Украину, так и помогать пополнять запасы партнеров по НАТО", - заверил он.

В то же время министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль пригрозил последствиями для России из-за атаки по Киеву 28 августа. В частности он осудил такой обстрел страны-агрессора.

"Прошлой ночью мы снова пережили ужасные события, когда Россия атаковала и бомбила Киев, погибли гражданские лица, погибли дети, а также была атакована делегация Европейского Союза. И это не может остаться без последствий", - добавил он.

