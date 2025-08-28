В православный праздник сегодня почитают святого, который в народе олицетворяет лето - считается, что его одолели темные силы и поэтому начинается осень.

29 августа в новом православном календаре - Усекновение главы Иоанна Крестителя. В этот же день в церкви вспоминают и молятся за погибших защитников Украины. О том, какие традиции и приметы связаны с этой датой, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем ниже.

Какой праздник сегодня церковный отмечают в Украине

29 августа (11 сентября по старому стилю) православные отмечают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи - одного из самых почитаемых христианских святых посля Богородицы.

Иоанн предсказал пришествие Спасителя и крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Жизнь Предтечи оборвалась трагически - его казнили по приказу царя Ирода.

Известно, что святой обличал правителя за греховную связь с женой брата - Иродиадой. Та же не хотела потерять свою власть и решила избавиться от пророка. Она убедила свою дочь Саломею исполнить танец перед Иродом, который он очень любил, а в награду попросить голову Иоанна. Так и погиб святой. Но всех виновных в его смерти тоже постигла тяжкая кара.

В этот же день, 29 августа, православная церковь Украины совершает поминовение погибших защитников Украины. В эту дату в стране отмечают День памяти воинов, павших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

В храмах проходят панихиды, поминальные службы совершаются у "Стены памяти" Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Верующие молятся за упокой души воинов и мирных жителей, которые погибли в прошлых войнах, а также в нынешней, просят у Господа силы и защиты для тех, кто продолжает бороться за свободу родной Украины.

Какой сегодня церковный праздник отмечают по юлианскому (старому) календарю, мы рассказывали ранее - 29 августа празднуют Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа (в народе - Ореховый Спас).

О чем помолиться, обычаи дня и чего нельзя делать сегодня

В молитвах к Иоанну Крестителю обращаются за исцелением от болезней, особенно головных болей, просят покаяния, терпения и смирения. Также молятся о благополучии семьи, защите от врагов, избавлении от греховных мыслей и вредных привычек, родители просят помощи в воспитании детей, одинокие люди - встретить суженого или суженую.

также, как уже говорили, сегодня в храмах молятся за упокой погибших воинов-защитников Украины.

В народе день называют Усекновение, Иван Постный - сегодня держат пост. Принято заниматься богоугодными делами: например, помочь кому-то, подать милостыню. Пройти сегодня мимо протянутой руки считается грехом.

Есть и особая примета дня: если к вам в этот день прибьется бездомное животное, то его обязательно следует приютить.

Церковь в этот праздник не одобряет злобу, осуждение, зависть, жадность и отчаяние. Поскольку день постный, то пиршества и шумные гуляния сегодня не устраивают.

В народной традиции также немало поверий и запретов:

считается, что на Усекновение нельзя пользоваться ножами и другими острыми предметами, даже хлеб нужно ломать;

запрещено резать круглые продукты - хлеб, яблоки, капусту, свеклу и ставить на стол круглые блюда;

нельзя есть продукты красного цвета;

не следует носить красную одежду;

нельзя объедаться и распивать алкоголь.

День следует провести в тишине и молитве об усопших, ведь наши молитвы помогают им искупить грехи.

Приметы 29 августа

По приметам на Усекновение судят, какой будет осень и грядущая зима:

гром в этот день - осень будет долгой и теплой;

деревья стали быстро сбрасывать листья - зима будет суровой и со снегом;

днем хорошая погода - вечером жди дождя;

лягушки громко квакают - к теплу.

Наблюдают за журавлями: если птицы уже улетают на юг, то осень будет короткой, а зима начнется раньше срока.

