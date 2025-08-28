Потенциально революционный беспилотный истребитель США впервые поднялся в небо (видео)

БПЛА прошел путь от концепта до первого подъема в воздух всего за 16 месяцев после заключения контракта.

Прототип боевого дрона YFQ-42A от General Atomics уже осуществляет полеты. Об этом сообщили в офисе секретаря Воздушных сил США.

"Успешный полет YFQ-42A Collaborative Combat Aircraft (CCA), созданного General Atomics для Воздушных сил США демонстрирует, чего можно достичь, когда инновационные подходы к закупкам сочетаются с мотивированной промышленностью", - говорится в сообщении.

БПЛА прошел путь от концепта до первого полета всего за 16 месяцев после заключения контракта. Это очень мало по меркам современной авиации.

Напомним, США активно реализуют амбициозную программу Collaborative Combat Aircraft, направленную на создание потенциально-революционного беспилотного ведомого, который будет выполнять задачи вместе с обычными пилотируемыми самолетами.

Предполагается, что YFQ-42 сможет дополнить F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также перспективный истребитель шестого поколения NGAD (Next Generation Air Dominance).

YFQ-42 имеет один двигатель и воздухозаборник, расположенный в верхней части. Аппарат получил внутренний отсек для вооружения, в котором теоретически можно разместить две ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух".

Боевая авиация США - главное

Кроме беспилотников, США активно работают над новым поколением пилотируемых самолетов. Напомним, в этом году американцы объявили о разработке истребителя шестого поколения F-47 для своих Воздушных сил (уже упомянутый выше Next Generation Air Dominance).

Разработчиком выбрали компанию Boeing. Предполагается, что самолет будет иметь существенно больший боевой радиус, чем у F-22 Raptor. Это критично, учитывая требования Тихоокеанского региона.

Также недавно был представлен впечатляющий концепт палубного истребителя шестого поколения F/A-XX, который разрабатывают в интересах американского флота.

Вас также могут заинтересовать новости: