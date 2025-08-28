Премьера состоится осенью.

В сети появился первый официальный трейлер фильма "Бугония" (Bugonia) с Эммой Стоун в главной роли. Это научно-фантастическая комедия режиссера Йоргоса Лантимоса, которая выделяется своим неординарным черным юмором. Об этом пишет Deadline.

"Бугония" является англоязычным римейком фильма южнокорейского режиссера Чан Джун Хвана "Спасите зеленую планету!", который вышел в 2003 году.

Стоун сыграла роль влиятельного гендиректора крупной компании, которую похищают два помешанных конспиролога. Они убеждены, что Мишель является инопланетянином, который намерен уничтожить планету Земля.

Видео дня

"Бугония" - трейлер

Фильм "Бугония" - что еще важно знать

Сценарий к ленте написал Уилл Трейси. Продюсерами выступили Эд Гини, Эндрю Лоу, Ари Астер, Ларс Кнудсен, Мики Ли и Джерри Кьонгбум Ко, а также режиссер Йоргос Лантимос и сама Эмма Стоун. К слову, кроме нее, в главных ролях также снялись Джесси Племенс, Алисия Сильверстоун и Ставрос Халкиас.

"Бугония" - не первый совместный фильм для творческого дуэта Лантимоса и Стоун. Ранее они сотрудничали над лентой "Бедные-несчастные", которая торжествовала на 96-й церемонии вручения премии "Оскар", став четырехкратным лауреатом.

Сейчас киноновинка "Бугония" участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Недавно стало известно, что фильм выйдет и в украинский прокат. Официальная премьера запланирована на 30 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: