Любовь приходит именно тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем.

Гороскоп на сентябрь 2025 года обещает гармонию и яркие перемены сразу пяти знакам Зодиака. Все начнется в понедельник, 1 сентября, когда ретроградный Сатурн вернется в знак Рыб. Обычно его влияние связывают с задержками и проверками, однако именно этот транзит подарит шанс обрести то, к чему вы давно стремились. Уже на следующий день, 2 сентября, Меркурий войдет в Деву, и это поможет сосредоточиться на деталях, которые особенно важны для развития отношений, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В среду, 3 сентября, Юпитер в Раке образует гармоничный трин с Северным узлом в Рыбах. Это совпадет с подготовкой к полнолунию и лунному затмению в Рыбах, которое состоится 7 сентября. Начало сезона затмений станет магическим: ваши отношения обретут духовную глубину и романтический оттенок. Перед вами могут открыться новые перспективы, а то, что казалось трудным, наконец-то разрешится.

Рыбы

Рыбы, сентябрь станет для вас одним из самых романтичных месяцев года. Но чтобы ощутить его силу, вам нужно распахнуть сердце навстречу любви.

Уже 2 сентября Меркурий переместится в Деву - ваш знак-партнер по сфере любви и отношений. Это поможет вам яснее понимать собственные желания и лучше общаться с близкими. Энергия будет особенно благоприятна для знакомств: вы будете излучать притягательность и открытость. А к концу месяца Венера в Деве вместе с солнечным затмением (21 сентября) подарят шанс на судьбоносную встречу или укрепление существующих связей.

Дева

Девы, гороскоп на месяц сулит вам долгожданное прояснение в сфере чувств. Уже 1 сентября ретроградный Сатурн возвращается в Рыбы, активируя ваш сектор отношений. Этот транзит подведет итоги прошлого и поможет увидеть истинную ценность того, что вы пережили.

Вскоре после этого, 3 сентября, Юпитер в Раке образует трин с Северным узлом в Рыбах, а затем наступит полнолуние и затмение (7 сентября). Всё это подтолкнет вас к решающим шагам: укреплению существующих связей или осознанию чувств к человеку, который раньше казался лишь другом. Отношения будут развиваться стремительно, и вам останется только довериться ходу событий.

Овен

Овны, сентябрь станет временем возрождения веры в любовь. Последние месяцы могли казаться тяжелыми, но сейчас Вселенная готова вознаградить ваши усилия.

18 сентября Меркурий переместится в Весы, активировав ваш дом партнерства. Это создаст условия для глубоких разговоров и поможет наладить контакт с нынешним партнером или новым человеком. 22 сентября Солнце также войдет в Весы, усилив влияние. Этот период станет поворотным моментом - вы почувствуете, что любовь рядом и она готова вновь войти в вашу жизнь.

Близнецы

Для Близнецов сентябрь обещает перемены в сердце. 6 сентября Уран начнет ретроградное движение в вашем знаке, пробуждая личные откровения. Вы сможете по-новому взглянуть на себя и на свои чувства.

А уже 13 сентября астероид Веста переместится в Стрелец, знак партнерства. Это событие укрепит ваши романтические связи, поможет перейти на новый уровень близости и даже может символизировать предложение руки и сердца или решение о совместной жизни. Ваша главная задача - быть открытыми и позволить переменам войти в вашу судьбу.

Телец

Тельцы, вам предстоит важный выбор: укрепить отношения или освободиться от того, что не работает. В последние месяцы вы сталкивались с сомнениями и внутренними вопросами, но именно это помогло вам понять, чего вы действительно хотите от любви.

22 сентября Марс войдет в Скорпиона, активировав ваш сектор романтики и страсти. Это даст вам энергию для решительных шагов - как в укреплении существующих связей, так и в начале новых отношений. Однако не позволяйте ревности и манипуляциям управлять вами. Важно сосредоточиться на честности и искренности, чтобы впустить в жизнь любовь, которая будет расти и приносить радость.

