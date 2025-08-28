Он отметил, что Венгрия ежедневно высказывает новые обвинения в адрес Украины, но никак не реагирует на российский террор против гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что только возмущение может вызвать решение о запрете во въезде в Венгрию одному из украинских командиров. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

"Сейчас, когда наши люди ликвидируют последствия одной из самых масштабных российских террористических атак, мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить черное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну", - отметил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что в Украине восприняли положительно все предложения мира о прекращении огня и реальной дипломатии, и единственный, кто отверг их, - это Россия.

Видео дня

"К сожалению, справедливой реакции Венгрии на такое поведение России до сих пор нет, как нет даже соболезнований в связи с гибелью наших людей: только за одну эту ночь и только в Киеве российские дроны и ракеты унесли жизни 17 человек, и среди них четыре ребенка [по обновленным данным уже 18 погибших - УНИАН]", - отметил Зеленский.

В то же время, ежедневно из Венгрии звучат новые обвинения в адрес Украины.

"Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей. Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно.

Запрет въезда командиру ВСУ в Венгрию - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что командующему Сил беспилотных систем, закарпатцу Роберту "Мадяру" Бровди запретили въезд в Венгрию. По словам Сийярто, это связано с ударом 22 августа дроном по нефтепроводу "Дружба", через который Венгрия получает российскую нефть.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина будет отвечать зеркально на действия Венгрии. Сибига считает, что Венгрия оказалась в моральном упадке, если российская труба важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром.

Вас также могут заинтересовать новости: