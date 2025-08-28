УНИАН делится впечатлениями о новой экранизации романа "Война супругов Роуз".

28 августа 2025 года в украинский прокат вышла драматическая комедия "Роузы" (The Roses), в которой между героями блистательных Оливии Колман и Бенедикта Камбербэтча постепенно разгорается пламя непримиримой борьбы. Стоит ли смотреть этот фильм, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Фильм основан на романе "Война супругов Роуз" 1981 года американского писателя Уоррена Адлера. В 1989 году его уже экранизировал актер Дэнни Дэвито – на тот момент его слава была на пике, а на главные роли он пригласил тогдашних топ-звезд Майкла Дугласа и Кэтлин Тернер. Это была уже третья совместная работа троицы после приключенческих комедий "Роман с камнем" (1984) и "Жемчужина Нила" (1985). Впрочем, если в этих двух фильмах отношения героев Дугласа и Тернер имели счастливый конец, в случае с "Супругами Роуз" все сложилось наоборот.

Что в книге, что в первом фильме, хотя между ними и были определенные различия, в центре сюжета были супруги Роуз, чья жизнь на первый взгляд казалась идеальной – успешная карьера мужа, красивый дом и любимые дети. Однако когда муж попал в больницу, жена вдруг поняла, что без него ее жизнь была бы лучше, и подала на развод. Однако на стадии, когда супруги начинали делить дом, который жена хотела оставить полностью себе, ведь она вложила в него много усилий, между ними постепенно разгорался конфликт, который в итоге приводил к трагическим последствиям.

Новая версия "Роузов" охватила проблему этих семейных отношений глубже – их противостояние зарождалось задолго до принятия решения о разводе с последующим разделом дома и имело более последовательную мотивацию, соответствующую реалиям нашего времени.

В фильме 2025 года архитектор Тео и кулинар Айви встретились в тот момент, когда они оба были недовольны своей профессиональной жизнью, ведь боссы сдерживали их творческие порывы. Но, только встретившись, они решили оставить старую жизнь позади и вместе переехать из консервативной Британии в свободную Америку, чтобы начать все с начала.

Через 10 лет Тео таки стал довольно успешным архитектором, и вот-вот готовился представить свой шедевр, который должен был бы стать вершиной его творчества. А вот Айви так и не воплотила свои кулинарные мечты, вместо этого посвятив себя воспитанию детей. Понимая это, Тео вполне искренне предложил ей открыть ресторан, чтобы наконец реализовать себя. И именно с этого момента их брак начал пускать трещину – они оба оказались абсолютного неготовыми к новым ролям.

В один злополучный вечер мощный шторм одновременно испортил карьеру Тео и дал толчок бизнесу Айви. И вот они уже поменялись местами – пока жена развивала свою кулинарную империю, теперь безработный муж полностью посвятил себя воспитанию детей. Когда же Тео захотел вернуть все как было раньше, Айви вполне по понятным причинам отказалась. Вместо этого она решила подкупить мужа предложением построить для них дом мечты. Но, в конце концов, зависть, стремление к контролю и нежелание уступать разрушили их.

Актеры и персонажи

Еще на старте рекламной кампании авторы фильма делали ставку на главный актерский дуэт – британских топ-звезд Оливию Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Отец", "Вонка") и Бенедикта Камбербэтча ("Доктор Стрэндж", "Власть пса", "Игра в имитацию", сериал "Шерлок").

Эти двое – действительно невероятные актеры, в чьем портфолио можно увидеть немало разноплановых ролей, за некоторые из которых они совершенно заслуженно неоднократно получали номинации на "Оскар" (а Колман даже однажды таки была удостоена этой престижной награды).

Вот и в случае с "Роузами", наблюдать за их игрой – это сплошное удовольствие. Они оба прекрасно показали путь, который прошли их герои, прежде чем оказаться на грани. Словом, только ради игры Колман и Камбербэтча этот фильм стоит посмотреть.

Дополнили актерский дуэт американские комики Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс") и Кейт Маккиннон ("Барби", "Охотники за привидениями"), а также Эллисон Дженни ("Я, Тоня", "Сенсация"), Шути Гатва ("Барби", сериал "Доктор Кто"), Джейми Деметриу ("Круэлла", сериал "Дрянь") и другие.

Реакция на фильм

Снял фильм американский режиссер Джей Роуч ("Остин Паверс", "Знакомство с Факерами"), а сценарий к нему написал известный австралийский драматург Тони Макнамара ("Фаворитка", "Круэлла", "Бедные создания"). Соответственно, относительно работы такого мощного дуэта публика имела высокие ожидания. Впрочем, критики оказались довольно строгими.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 65% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

"Роузы" в первую очередь подкупают актерским составом, а также очень красивой и стильной картинкой – от одежды главных героев и интерьеров их домов до невероятных океанских пейзажей.

Впрочем, если "Война супругов Роуз" 1989 года больше позиционировала себя как черная комедия, то нынешняя лента – это скорее драма о том, как разрушается семья (хотя и не без юмора).

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

