До того женщина считала, что нет ничего лучше яхты, где можно уединиться.

Морские круизы приобретают все большую популярность. Но действительно ли это настолько привлекательный вид отдыха, как о нем рассказывают? Тревел-журналистка Джулия Зальцман в статье для The Independent рассказала о собственном первом опыте морского круиза.

Сама Зальцман специализируется в первую очередь на отдыхе на яхтах, она годами рассказывала о преимуществах таких судов для тех, кто стремится к конфиденциальности и уединенности во время отдыха на море. Поэтому когда ей предложили трехдневный морской круиз по Багамским островам на борту Star of the Seas, огромного судна на 8000 гостей, журналистка некоторое время колебалась.

"Моим методом отдыха было найти тихий уголок и выпить бокал свежего Совиньон Блан, прежде чем остыть, погрузившись в море. Возможен ли любой из этих вариантов на борту (одного из крупнейших) круизных лайнеров в мире?" - пишет Зальцман.

В конце концов журналистка решила проверить на собственном опыте, может ли ярому интроверту понравиться отдых на огромном плавучем курорте.

Первое, что привлекло внимание Зальцман - ближайшее к океану место, которое она нашла на борту было ее собственной каютой с балконом на восьмой палубе. И это еще хороший вариант, ибо многие каюты выходят балконами не на море, а на внутренний "двор" судна.

Однако это вовсе не означает, что находясь в море, вы не сможете искупаться в море. На борту лайнера было сразу семь больших бассейнов с морской водой. И некоторые из них фактически являются огромными аквапарками посреди корабля.

Морские круизы ориентированы в первую очередь на семейных туристов, поэтому на борту лайнера есть множество развлечений для детей. Есть детализированные развлекательные программы для малышей любого возраста - от младенцев до подростков. Кроме игровых зон детей можно развлечь мастер-классами различных искусств и ремесел, кукольным театром, кинотеатром, зоной граффити и тому подобное.

Интересно, что на борту лайнера есть система отслеживания детей через мобильное приложение, поэтому в теории вы можете отпустить ребенка-подростка на свободную прогулку, пока сами расслабляетесь в спа-салоне или одном из многочисленных баров/ресторанов.

Итак, после трех дней отдыха на огромном круизном лайнере Джулия Зальцман сделала несколько выводов для себя, которыми и поделилась с аудиторией.

"Променяла бы я яхты на круизы? Сомневаюсь. Но дает ли [круизный лайнер] Star of the Seas детям всех возрастов возможность прожить лучшие моменты жизни? В этом нет никаких сомнений", - написала она.

