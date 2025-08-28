Волонтер ошеломила тем, что ей грозило лишение свободы.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-13", волонтер Инна Белень рассказала о неприятном инциденте, связанном с бывшим мужем. Блогершу вызвали в суд в Германии.

В своем блоге в Instagram девушка поделилась, что была вынуждена немедленно отправиться в немецкий город Росток на судебное заседание, которое организовал ее экс-супруг. Как оказалось, именно сейчас он решил заняться вопросом пенсии.

"Если коротко: я уже за пределами Украины. Меня вызвали на заседание суда. В Германию. На вопрос, можно ли присутствовать онлайн, ответили коротко "штраф или лишение свободы сроком от 5 дней". То есть нет, надо ехать... Я просто скажу, что мой бывший муж хочет уравновесить пенсии. Да, пенсии, которые мы будем получать через 37 лет. Потому что в нашем браке я старше и стаж работы больше", - рассказала Белень.

Также Инна добавила, что все это наложилось на довольно напряженный период в ее жизни. Она призналась, что как раз планировала отметить день рождения своего любимого и уже даже спланировала ему сюрприз, как в момент все сорвалось.

"Я не буду говорить ни о моем здоровье, которое сейчас не может выдерживать такое количество километража, ни о дне рождения парня, для которого я приготовила сюрприз и очень классный подарок, потому что он мне важен, когда сама буду на расстоянии 1200 км от него... И я не знаю как он [бывший муж - УНИАН] почувствовал именно этот момент и почему именно сейчас", - поделилась блогерша.

Напомним, что Инна Белень победила в 13 сезоне шоу "Холостяк". Однако ее отношения с Александром Тереном не сложились после проекта. Недавно волонтер раскрыла причины распада их пары.

