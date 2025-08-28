Ногти превращаются в инструмент, с помощью которого можно заявить о переменах и отказаться от шаблонов.

Осенью лаки часто кажутся одинаковыми, но в 2025 году это правило устареет. Вместо привычных тонов появятся оттенки, которые разрушат стереотип о том, что осенний маникюр должен быть безопасным и предсказуемым. Как пишет City Magazine, перемены будут заметны с первого взгляда. Определены три цвета ногтей, которые будут особенно актуальны осенью-2025.

Отмечается, что данные основаны на прогнозах цветов осени Pantone Fashion Color Trend Report 2025, анализах WGSN и Coloro, а также обзорах сезонных коллекций OPI, Essie, Chanel Beauty, Dior, Gucci и Valentino.

Осенний маникюр 2025 - какие оттенки станут лидерами

Каждый сезон диктует свои тренды, но осень особенно важна: она задает визуальный тон на весь оставшийся год. Мы замечаем тенденции в одежде, аксессуарах и маникюре. Привычные формулы кажутся безопасными, но со временем становятся скучными и предсказуемыми.

Видео дня

В салонах мастера повторяют одни и те же дизайны, в соцсетях мелькают одинаковые фото, а в голове формируется мысль, что осень - это определенный цвет и настроение.

2025 год предлагает сломать эту рутину. Маникюр становится способом показать свой вкус, смелость и готовность выделяться. Ногти превращаются в инструмент, с помощью которого можно заявить о переменах, отказаться от шаблонов и осознанно выбирать оттенки.

Это не просто прихоть модной индустрии - это отражение изменения эстетических предпочтений. Люди стремятся к индивидуальности, ощущению роскоши и уникальности. И вот какие оттенки будут править модой осенью-2025:

Бархатистый бордовый. Глубокий, изысканный, почти роскошный, бархатистый бордовый напоминает бокал элитного вина. Теплый темно-красный с легким фиолетовым подтоном создает атмосферу уюта и элегантности. На коротких ногтях он выглядит сдержанно, а на длинных - эффектно и выразительно. Этот оттенок идеально сочетается с шерстью и кашемиром, стирая границу между офисным и вечерним стилем.

Оливково-зеленый. Естественный, мягкий, но достаточно заметный, оливково-зеленый приносит частичку природы в городской образ. Он мягче темно-зеленого и одновременно насыщеннее пастельных тонов. Отлично смотрится с бежевым пальто, карамельной сумкой или черной кожаной курткой, создавая гармоничное ощущение спокойствия и современности - словно прогулка по осеннему парку.

Мягкая бронза. Теплый, с легким металлическим блеском, мягкая бронза отражает солнечные лучи осени и подходит для любого настроения - от утреннего кофе до вечернего бокала вина. В зависимости от света цвет меняется от золотистого до карамельного, сочетая практичность и легкий гламур.

Каждый оттенок красив сам по себе, но сочетания создают настоящий эффект. Бархатистый винный и мягкая бронза формируют роскошную атмосферу, оливково-зеленый с бронзовым дарят естественную гармонию. Смелые могут объединить винный и оливковый - комбинация, которая точно привлечет внимание.

Эти оттенки прошли проверку подиумами и экспертными прогнозами. Они гармонируют с осенней одеждой и не просто модная прихоть - это продуманный выбор.

Напомним, ранее УНИАН назвал 7 элегантных оттенков, которые стильно смотрятся на коротких ногтях.

Вас также могут заинтересовать новости: