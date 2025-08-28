В столице уже известно о 17 погибших.

В Киеве и Киевской области 29 августа объявлено Днем траура в память о жертвах массированной атаки России. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко сказал, что в День траура будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 29 августа в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 14.30 известно о 17 киевлянах, погибших в результате атаки РФ. Четверо из них - дети.

Видео дня

По словам Кличко, самой маленькой погибшей девочке было три года.

"Почти 40 пострадавших, 30 человек в больницах", - озвучил мэр предварительные данные о жертвах и пострадавших в результате обстрела.

Кличко также отметил, что на месте разрушенной пятиэтажки в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция - спасатели ищут людей под завалами.

Мэр подчеркнул, что много поврежденных зданий в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. Это и нежилые здания, и жилые многоэтажки. Также - учебные заведения, транспортная инфраструктура. Везде на местах попаданий работают экстренные службы.

Также завтра в Киевской области объявлен День траура по погибшим в результате российского обстрела в Киеве. Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник отметил, что Россия продолжает убийства мирных людей.

"Ночью ее дроны и ракеты целились не в военные объекты, а летели по жилым домам, школам, больницам. Есть погибшие и раненые. Спасатели продолжают поиск людей под завалами", - сказал он.

При этом сообщил, что ему особенно больно говорить о Дарницком районе столицы - "месте, где я вырос, работал и живу до сих пор". По его словам, среди пострадавших есть люди, которых он знает лично.

Атака на Киев 28 августа

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают терроризировать Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 28 августа (с 19:30 27 августа) россияне нанесли массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования. В целом враг применил 629 средств воздушного нападения.

Речь идет о 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - Россия, Гвардейское - временно оккупированная территория Крыма.

Также враг запустил 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей России, 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской областей России, а также 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области России.

