Спецпосланник президента США отметил, что целью россиян во время атаки были именно мирные жители.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог отреагировал на российскую атаку по Украине в ночь на четверг, 28 августа, эпицентром которого стала столица Украины - город Киев. В соцсети Х он осудил действия России.

Кэллог отметил, что Россия осуществила вторую по величине воздушную атаку за время полномасштабной войны, использовав 600 беспилотников и 31 ракету.

Также он отметил, что целями страны-агрессора были не места скопления украинских военных или военная инфраструктура, а дома с мирными жителями и офисы европейских миссий.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева - подрывы гражданских поездов, офисов миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей. Эти вопиющие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США", - заявил спецпосланник Трампа.

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на российскую атаку по Украине заявлением, что никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось. Он вновь подчеркнул, что якобы российские вооруженные силы "успешно наносят удары по военной инфраструктуре Украины". В то же время, Песков добавил, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с Украиной.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в Киеве и Киевской области пятница, 29 августа, объявлена Днем тра ура в память по жертвам массированной российской атаки. Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко проинформировал, что по состоянию на 14:30 уже известно о 17 погибших, из которых четверо дети. По словам Кличко, самой маленькой погибшей девочке было всего 3 года.

