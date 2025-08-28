Старшему сыну артистки уже 26 лет, а младшему - всего 9.

Украинская певица Ирина Билык неожиданно поделилась редким кадром, на котором она позирует вместе с двумя сыновьями. Подобные семейные фотографии певица публикует нечасто.

Этот раз стал исключением. Исполнительница показалась с сыновьями, отвечая на вопрос одного и поклонников в Instagram: какой самый важный жизненный урок она дает своим детям.

"Нужно быть добрым и по возможности помогать морально и физически тем, кто в этом нуждается", - отметила певица.

Также у Билык спросили, что ее успокаивает в сложные моменты. По ее словам, это мысль о том, что она скоро поедет отдыхать.

Еще один подписчик поинтересовался, долго ли артистка обижается на человека после ссоры или же быстро отходит.

"Вообще обычно я быстро отхожу после ссоры, но бывают люди, которых я вычеркиваю навсегда из своей жизни", - ответила Билык.

Дети Ирины Билык - что известно

Старшему сыну артистки, Глебу Оверчуку, уже 26 лет, а младшему - всего 9. Мальчика зовут Табриз, он родился в браке Билык с российским фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

Интересно, что младший ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству в европейской клинике. Артистке врачи запретили беременеть из-за проблем со здоровьем, и поначалу она не принимала мысль о таком варианте. Но желание снова стать мамой оказалось сильнее сомнений, и в итоге Билык решилась на этот шаг. По ее словам, процедура оказалась крайне затратной - пришлось потратить накопления, которые собирались годами.

