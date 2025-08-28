Последняя пятница лета в Киеве будет солнечной и жарковатой, ведь температура приблизится к "тридцатке". Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью термометры в столице покажут +16°...+18°, а днем воздух разогреет до +27°...+29°. Ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца.
Ветер по-прежнему будет дуть с юга, нагнетая теплый воздух. Атмосферное давление немного сниженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 29 августа
Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +15°, днем +28°.
В Луцке будет ясно, ночью +14°, днем +29°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +15°, днем +29°.
В Тернополе 29 августа ночью будет +14°, днем +28°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +16°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +11°, днем +29°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +31°, ясно.
В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +14°, днем +29°.
В Виннице завтра будет +14°...+29°, ясно.
В Житомире в пятницу ночью будет +15°, днем +29°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+27°, ясно.
В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +28°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +31°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +14°...+27°.
В Одессе 29 августа - ясно, температура ночью +18°, днем +27°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +16°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +15°, днем +32°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +30°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +28°, ясно.
В Харькове - ясно, температура ночью +13°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +29°, ясно.
В Симферополе в пятницу будет ясно, +18°...+29°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +8°, днем +28°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +9°, днем +29°.