Ранее Гутерреша неоднократно критиковали за вялую реакцию на российские преступления.

Генсек ООН Антониу Гутерреш жестко осудил ночную атаку России по Украине, в результате которой погибли по меньшей мере 19 человек. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

"Я осуждаю ночную ракетную атаку и атаку беспилотников Россией на украинские города, включая Киев, в результате которой погибло и было ранено много мирных жителей", - написал он.

Гутерреш подчеркнул, что удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры являются "неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены".

Видео дня

"Я вновь призываю к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине", - говорится в его заявлении.

Позиция Гутерреша: что надо знать

Как писал УНИАН, на словах генсек ООН поддерживает территориальную целостность и независимость Украины. Он также неоднократно публично осуждал российскую агрессию в целом и отдельные российские удары по Украине в частности.

Однако его практические шаги вызывают немало вопросов. Например, в октябре прошлого года он лично посетил саммит БРИКС в России, до обнимался с Путиным. После визита в Россию Гутерреш хотел заглянуть еще и в Киев, но Украина отказалась его принимать.

Вас также могут заинтересовать новости: