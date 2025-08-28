Курс евро в Украине, которой формируется преимущественно на основе мировых котировок, не выйдет за пределы 48-49,5 грн.

Курс доллара в Украине в сентябре будет достаточно прогнозируемым - коридор возможных колебаний ожидается в пределах 41,6-42 грн/долл. При этом в первый месяц осени, кроме чисто экономических факторов, как снижение инфляции, постепенный рост ВВП, а также стратегия Нацбанка, направленная на минимизацию валютных колебаний, важным станет военный фактор.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что речь идет не только о сопротивлении врагу, ситуации на фронте и последствиях вражеских ракетных и дроновых обстрелов. Важными станут попытки решить вопрос войны через замораживание или прекращение активной фазы.

"Мы всегда подчеркиваем, что курс валют опирается главным образом на экономические факторы. Однако у нас продолжается война, которая давит на сознание общества и порождает определенные полярные эмоции: от необоснованной и ничем неподкрепленной эйфории до апатии и отчаяния. Конечно, градус настроений граждан может зашкаливать, что может отражаться на их поведении на валютном рынке. Однако, напомню, что в Украине действует режим управляемой гибкости, что делает невозможным любые радикальные события на валютном рынке", - сказал банкир.

Кроме того, по его словам, в сентябре важным станет то, какую поддержку, кроме "моральной", будет иметь Украина в противостоянии с агрессором (военно-техническую, финансовую, особенно с проекцией на 2026 год).

"Все прекрасно понимают, что макрофинансовая помощь важный источник общей стабильности в стране, ее устойчивости, ведь она позволяет покрывать львиную долю расходов бюджета. Ожидается, что в сентябре-октябре мы сможем получить подтверждение на получение достаточной суммы, чтобы сбалансировать бюджет (по разным оценкам, в 2026 году Украина потребует до 40 млрд долларов помощи)", - сказал Лесовой.

Банкир отметил, что важной также будет роль НБУ, ведь уже в сентябре прогнозируется пересмотр учетной ставки - с имеющихся 15,5% она может опуститься до 14-14,5%, что станет логичным свидетельством основных экономических процессов в стране: инфляция снижается уже несколько месяцев подряд и по всем признакам, эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.

То есть, по прогнозу эксперта, валютный рынок в сентябре будет оставаться достаточно прогнозируемым, а любые нежелательные процессы будут гаситься еще в их зародыше.

Что касается курсовых показателей, то курс доллара будет достаточно прогнозируемым, как и летом, - коридор возможных колебаний ожидается в пределах 41,6-42 грн/долл.

По словам Лесового, при этом курс евро, как и летом, будет зависеть прежде всего от глобальных факторов: от "Трамповских пошлин", стоимости нефти, геополитики (ситуации на Ближнем Востоке), от поведения мощных инвесторов и т.д. Однако к непривычному и сенсационному также можно привыкнуть: вряд ли соотношение пары доллар/евро на мировых рынках будет выше 1,15-1,25. Именно поэтому украинский курс евровалюты, которой формируется преимущественно на основе мировых котировок, скорее всего не выйдет за пределы 48-49,5 грн.

Национальный банк Украины установил на 29 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 25 копеек.

