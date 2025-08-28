Врачи посоветовали актеру отказаться от рабочих дел.

В разгар Венецианского кинофестиваля стало известно о болезни известного голливудского актера Джорджа Клуни. Об этом пишет издание People.

Как выяснилось Клуни стало плохо в первый день фестиваля, 27 августа. Из-за этого актер был вынужден пропустить пресс-конференцию своего фильма "Джей Келли", который заявлен в конкурсной программе. Также он не смог быть на ужине со съемочной командой, в частности с режиссером ленты Ноа Баумбахом, актером Адамом Сэндлером, а также с представителями Netflix.

Врачи диагностировали звезде синусит, симптомами которого является воспаление слизистой оболочки пазух носа, которое может быть вызвано вирусами, бактериями или грибком. Поэтому актеру посоветовали взять день отдыха. 64-летний Клуни, хоть и очень ответственно относится к своим рабочим обязательствам, все же решил не рисковать здоровьем и придерживаться рекомендаций медиков.

"Как вы, возможно, знаете, Джордж Клуни не будет здесь, потому что у него сильная инфекция пазух носа. Мы очень надеемся, и я думаю, что он должен быть на красной дорожке сегодня вечером. Но ему очень жаль, что он не может быть с нами", - отметил модератор пресс-конференции.

По предварительной информации актер все же должен присутствовать на премьере "Джей Келли", которая должна состояться сегодня, 28 августа, на Венецианском кинофестивале. Недавно Netflix обнародовал трейлер трагикомедии с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером в главных ролях.

