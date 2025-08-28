Во время линьки волки могут иметь довольно непривлекательный вид.

Летом волки, в том числе те, что обитают в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, могут выглядеть не такими гладкими, как в холода. Однако именно летом хищники получают доступ к более разнообразному питанию, которое включает даже фрукты и овощи. Об этом сообщается на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического Биосферного заповедника.

"Не все сероманцы выглядят упитанными и крепкими. Летом, в период линьки, волки нередко имеют довольно непривлекательный вид, особенно если охота была неудачной", - констатируют исследователи.

В то же время именно теплое время года открывает для хищников более разнообразное меню. Кроме привычной добычи - копытных, зайцев или мышевидных грызунов, волки лакомятся яйцами и птенцами наземных птиц.

Более того, иногда рацион волков дополняет даже растительная пища: от фруктов и овощей до злаков.

Редкие животные в Чернобыльском заповеднике

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали маленьких кабанчиков. По словам специалистов, после вспышки африканской чумы свиней в 2014-2015 годах численность дикого кабана в указанном заповеднике резко упала, да и сейчас остается критически низкой. Однако есть определенные надежды - наблюдения показали удовлетворительное состояние отдельных животных и появление молодняка.

Также мы писали, что в районе Чернобыля заметили редкую птицу - змееяда. Такие хищники активно охотятся и перемещаются по своим охотничьим территориям, а периодически отдыхают на линиях электропередач, которые одновременно служат им удобными смотровыми точками. Одного из таких красавцев заметили вблизи села Диброва.

