Путинская армия продолжает свою тактику ракетного террора, пытаясь максимально разрушить нашу энергетическую инфраструктуру.

Россияне продолжают свою тактику ракетно-дронового террора, направляя свои ракеты, чтобы в первую очередь создавать угрозу для гражданского населения нашей страны. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

"На этот раз речь шла не только о столице, но и о других регионах. Ночью вся наша страна была красной на отметках мониторинговых ресурсов, которые следили за движением российских ракет и дронов. То есть путинская армия продолжает свою тактику ракетного террора, пытаясь максимально разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. Ведь через несколько дней наступает осень, соответственно, мы продолжаем готовиться к отопительному сезону. А разрушение нашей энергетики - это холодные квартиры без света, без устойчивой связи, без тепла и это безусловно серьезный вызов", - сказал он в эфире Украинского Радио.

Эксперт напомнил, что мы не первую военную зиму будем проживать, но каждый раз это серьезное испытание для каждого украинца и в первую очередь для той энергетической инфраструктуры, которая пытается восстановиться, чтобы обеспечить базовые потребности нашего населения.

Видео дня

"В любом случае мы должны понимать, что, к сожалению, любые аргументы, даже аргументы от лидера стран демократического мира Дональда Трампа, на Путина не влияют. Он готов дальше силой оружия добывать желанные квадратные километры украинских территорий. Он и дальше готов силой оружия заставлять нас принять "условия капитуляции". Конечно, вряд ли кто-то из вменяемых украинских политиков на такие решения согласится, а значит война продолжается", - отметил Селезнев.

По его словам, здесь единственный контраргумент, который может нам пригодиться - это аргумент украинского оружия.

"Неважно, изготавливается ли оно на предприятиях украинского оборонно-промышленного комплекса или того оружия, которое нам передают наши партнеры, но оружие нужно, потому что на каждую такую атаку мы должны отвечать симметрично. Конечно, симметрично не в плане убийств гражданских россиян, а в плане разрушения вражеского военного потенциала, потенциала оборонно-промышленного комплекса, а также разрушения объектов энергетики, связи, коммуникаций. Все это чрезвычайно важно, потому что все это ослабляет боевой потенциал российской армии. И здесь нам есть над чем работать", - пояснил аналитик.

Он обратил внимание на довольно примечательный факт, отметив:

"В то время, когда российские дроны и ракеты попали, в частности, в пятиэтажку в Киеве, разрушив целый подъезд, в то же время наши дроны наносили удары по объектам нефтеперерабатывающего комплекса в самой Российской Федерации, тем самым разрушая способность россиян продавать нефть и нефтепродукты, а соответственно пополнять военный бюджет России".

Удар РФ по Украине 28 августа

Утром 28 августа Воздушные Силы ВСУ сообщили о сбитии 589 из 629 воздушных целей РФ: оккупанты выпустили по Украине 598 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 9 "Искандеров-М/KN-23" и 20 крылатых ракет Х-101.

В Киеве количество погибших возросло до 19, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко. На месте обстрела в Дарницком районе столицы продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами еще может быть до 10 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: