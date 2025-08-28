Переговоры об открытии воздушного пространства не продвигаются из-за угрозы баллистических ракет.

Главным препятствием для восстановления авиасообщения в Украине остается страхование полетов. Стоимость такой услуги может достигать около 31 миллиарда гривень за один самолет.

Об этом сообщил и.о. министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 годах Василий Шевченко в интервью "Телеграфу".

"До момента вторжения у нас фактически страхование самолетов на украинской регистрации происходило на два дня. А накануне - страхование происходило на один день", - отметил Шевченко.

Эксперт отметил, что подобная политика есть и в морских перевозках, но там ситуация немного другая благодаря подтверждению правительственных гарантий и сотрудничеству с неприбыльными страховыми обществами. В то же время с авиацией все не так просто.

"Последнее, что обсуждалось, это возможность коммуникации со Львовом, потому что фактически там 5-7-10 минут самолет находится в воздушном пространстве Украины", - пояснил бывший и.о. министра транспорта и связи.

По его словам, решение не найдено именно из-за страховых выплат. Поскольку нет тех, кто покроет расходы на пассажирские перевозки, ведь в отличие от грузовых здесь нет стабильной прибыли.

К переговорам также привлекались военные. Шевченко добавил, что пока ситуация не продвигается, поскольку вероятность "проникновения баллистических ракет" нельзя свести к нулю.

В августе эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце сообщал, что несмотря на все разговоры, открытие аэропортов в Украине и возобновление авиаперелетов в ближайшие недели или даже в несколько месяцев маловероятно из-за угрозы безопасности.

Ранее президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан отмечал, что восстановление в Украине безопасных полетов гражданской авиации во время войны невозможно.

Он тогда объяснил, что израильская модель использования воздушного пространства Украине не подходит. Даже патрулирование неба авиацией западных союзников не обеспечит полную безопасность для пассажиров и инфраструктуры.

