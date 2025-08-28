Они с дочкой, к счастью, не находились в столице.

Украинский шеф-повар и ресторатор Ольга Мартыновская показала квартиру, которая пострадала в результате массированного обстрела Украины этой ночью.

Утром она опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки, на которых можно увидеть выбитые взрывной волной окна и разбитые вещи. Сама Мартыновская в ночь атаки находилась в Николаеве, а ее дочь Вера - у бабушки в Чернигове:

"Мой дом. Вчера вечером поехала в Николаев в командировку. Думала, страшно будет. И уже ночью летит в Киев прямо возле квартиры. Судьба, удача, что это?".

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" выразила соболезнования всем пострадавшим, отметив, что для нее все обошлось "малой кровью".

Обстрел Киева 28 августа

Как известно, этой ночью российская оккупационная армия осуществила комбинированный обстрел Украины, применив дроны-камикадзе и ракеты различных типов, в том числе и баллистические.

Согласно последним данным, в украинской столице погибли 17 человек. Спасатели сейчас разбирают завалы в Дарницком районе, где россияне прямым попаданием уничтожили часть пятиэтажки.

Сообщалось о последствиях атаки на более 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

