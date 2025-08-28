Мартыновская рассказала о последствиях удара / Коллаж УНИАН / фото instagram/olga_martynovska

Украинский шеф-повар и ресторатор Ольга Мартыновская показала квартиру, которая пострадала в результате массированного обстрела Украины этой ночью.

Утром она опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки, на которых можно увидеть выбитые взрывной волной окна и разбитые вещи. Сама Мартыновская в ночь атаки находилась в Николаеве, а ее дочь Вера - у бабушки в Чернигове:

"Мой дом. Вчера вечером поехала в Николаев в командировку. Думала, страшно будет. И уже ночью летит в Киев прямо возле квартиры. Судьба, удача, что это?".

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" выразила соболезнования всем пострадавшим, отметив, что для нее все обошлось "малой кровью".

Видео дня
Коллаж УНИАН / фото instagram/olga_martynovska

Обстрел Киева 28 августа

Как известно, этой ночью российская оккупационная армия осуществила комбинированный обстрел Украины, применив дроны-камикадзе и ракеты различных типов, в том числе и баллистические.

Согласно последним данным, в украинской столице погибли 17 человек. Спасатели сейчас разбирают завалы в Дарницком районе, где россияне прямым попаданием уничтожили часть пятиэтажки.

Сообщалось о последствиях атаки на более 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Вас также могут заинтересовать новости: