Самая тяжелая за всю войну: Игнат рассказал подробности ночной атаки на Киев

Спикер Воздушных сил уточнил, что не удалось перехватить две из 9 запущенных врагом воздушных ракет.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал массированную ракетно-пушечную атаку РФ по Украине 28 августа одной из самых тяжелых за все время полномасштабной войны. Об этом он сказал в комментарии NV.

"Противник продемонстрировал варварство и терроризм, осуществив два прямых попадания по жилому дому. Много пострадавших и погибших. К сожалению, не удалось перехватить эти ракеты", - отметил он.

По информации Игната, для отражения нападения привлекали самолеты, вертолеты, зенитные ракетные войска, ПВО Сухопутных войск, мобильные огневые группы, РЭБ и дроны-перехватчики.

"Все работают - каждый в той зоне, которую определяет высшее руководство. Десятки тысяч людей работают на противовоздушную оборону. Потому что такая массированная атака, особенно акцентированная на столицу, требует привлечения многих средств", - отметил представитель ПС.

Военные, по словам Игната, пытаются перехватывать дроны, когда они залетают с севера, юга или востока. Однако, сказал он, делать это на маршрутах "крайне трудно, если их много и они летят с разных сторон".

Он напомнил, что в целом захватчики запустили по Украине 598 шахедов и дронов-имитаторов, две аэробаллистические ракеты Кинжал, 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, а также 20 крылатых ракет Х-101. 7 из 9 баллистических ракет, по словам Игната, украинские военные перехватили с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot.

Российская атака 28 августа

Как сообщал УНИАН, украинские защитники смогли сбить или подавить 589 воздушных целей, которые запустили россияне по Украине этой ночью: 563 шахедов и дронов-имитаторов, семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 18 Х-101 и один Кинжал.

Согласно информации Воздушных Сил ВСУ, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

Мониторинговые каналы информировали, что под массированной атакой был Киев, Васильков, Староконстантинов.

Больше всего пострадала столица: пока известно о 18 погибших и около 40 пострадавших из-за вражеской атаки. В частности, в Дарницком районе россияне прямым попаданием уничтожили часть пятиэтажки, а в Днепровском - повреждена жилая 25-этажка.

В Киеве с ночи ГСЧС работала на 24 локациях. Сейчас работы продолжаются на 5 из них - проводится разбор завалов.

